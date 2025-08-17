Con golazo y asistencia de Lionel, Inter Miami se impuso de local ante LA Galaxy
Messi volvió tras su lesión y fue determinante en la victoria por 3-1 de las Garzas ante LA Galaxy. Marcó un tanto brillante y asistió de taco a Suárez. También ingresó Rodrigo De Paul.
Messi regresó con un gol brillante y una asistencia mágica. Foto: Reuters
12:59
Inter Miami venció 3-1 a LA Galaxy este sábado por la Major League Soccer en un partido que marcó el regreso triunfal de Lionel Messi, ausente en las últimas dos semanas por lesión. El rosarino ingresó en el complemento y fue decisivo: anotó un golazo y asistió con clase a Luis Suárez.
El festejo de Messi con De Paul. Foto: Reuters
El show de Messi en su regreso
El equipo de Javier Mascherano ya ganaba 1-0 al finalizar el primer tiempo, gracias a un tanto de Jordi Alba tras un pase de Sergio Busquets. Sin embargo, la gran ovación de la noche se produjo al inicio del segundo tiempo, cuando Lionel Messi y Rodrigo De Paul saltaron al campo de juego.
LA Galaxy logró empatar con una joya individual de Joseph Paintsil, pero entonces apareció el capitán argentino: a los 38 minutos encaró con gambeta, se perfiló con zurda y definió cruzado para marcar el 2-1. Minutos después, volvió a brillar con una asistencia de taco para Suárez, que selló el 3-1.
Inter Miami escala posiciones
En la primera etapa, Inter Miami había sido claramente superior. Generó chances con remates de Picault, Suárez y Allende, y el VAR anuló un gol a Segovia por fuera de juego. El dominio se tradujo en la apertura del marcador a los 43 minutos, cuando Busquets asistió a Alba, que definió al primer palo.
Con esta victoria, el equipo rosa llegó a los 45 puntos en la Conferencia Este y se ubicó en la cuarta posición, a seis unidades de Philadelphia pero con tres partidos menos.
Jordi Alba y Busquets fueron protagonistas del primer gol de las Garzas. Foto: Reuters
El próximo desafío será este miércoles 20 de agosto frente a Tigres de México, en un duelo eliminatorio por un lugar en las semifinales de la Leagues Cup.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.