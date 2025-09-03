A una semana de la venta de entradas: cómo será el proceso para comprar tickets
La FIFA abrirá el registro inicial el 10 de septiembre para quienes quieran adquirir localidades para la Copa del Mundo. El sistema incluirá sorteos, ventas escalonadas y un portal oficial de reventa. Los precios arrancan en 60 dólares y llegan hasta 6730 para la final.
La FIFA abrirá el 10 de septiembre el registro inicial para comprar entradas. Foto: Reuters
La FIFA confirmó que el próximo 10 de septiembre comenzará la primera etapa para acceder a las entradas del Mundial 2026. Los interesados deberán crear su FIFA ID y registrarse en el sistema hasta el 19 del mismo mes. El proceso será exclusivo para titulares de tarjetas Visa y finalizará con un sorteo que definirá quién podrá comprar.
A los seleccionados se les asignará fecha y hora para comprar desde el 1° de octubre. Podrán elegir partidos por sede o por selección. Los precios van desde 60 dólares hasta 6730 en la final, con sectores exclusivos.
La segunda tanda será del 27 al 31 de octubre, también mediante sorteo. Los ganadores podrán elegir ubicaciones entre noviembre y diciembre. Una tercera etapa se abrirá tras el sorteo final de la Copa, el 5 de diciembre.
Los precios de los tickets van de 60 a 6730 dólares, según instancia y ubicación.
Última chance y reventa oficial
La cuarta fase de ventas será por orden de llegada, pocos días antes del torneo. Además, la FIFA habilitará un portal oficial de reventa de entradas, para evitar estafas y garantizar operaciones seguras.
En paralelo, ya se ofrecen paquetes de hospitality en el sitio de la FIFA. La organización advirtió que los tickets adquiridos en lugares no oficiales serán rechazados.
El Mundial 2026 comenzará en el Estadio Azteca y terminará en el MetLife Stadium. Foto: El Litoral
Fechas y sedes
El Mundial 2026 comenzará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de México y finalizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Estados Unidos. Canadá, tercer país anfitrión, también será sede de partidos durante la fase de grupos.
La expectativa crece a medida que se acerca la primera ventana de ventas, que marcará el inicio del camino de los hinchas hacia una Copa del Mundo histórica por su magnitud y organización tripartita.
