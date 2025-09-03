Mundial 2026

A una semana de la venta de entradas: cómo será el proceso para comprar tickets

La FIFA abrirá el registro inicial el 10 de septiembre para quienes quieran adquirir localidades para la Copa del Mundo. El sistema incluirá sorteos, ventas escalonadas y un portal oficial de reventa. Los precios arrancan en 60 dólares y llegan hasta 6730 para la final.