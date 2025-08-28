#HOY:

Adorni confirmó que el Mundial 2026 se verá por la TV Pública

El vocero presidencial desmintió que la señal estatal no adquiriría los derechos del torneo, asegurando que está en marcha la gestión para mantener la cobertura gratuita para todos los argentinos.

Se estan realizando las gestiones para que se pueda transmitir. Créditos: Carl Recine/Reuters
 15:59
Por: 

En una conferencia de prensa realizada este jueves 28 de agosto de 2025, el vocero presidencial Manuel Adorni salió al cruce de versiones que afirmaban que la TV Pública no televisaría el Mundial 2026. “Han operado mediáticamente diciendo que la televisión pública no va a transmitir el Mundial. Esto es falso”, declaró con contundencia

Adorni explicó que está llevando adelante todas las gestiones necesarias para garantizar que los argentinos puedan seguir el torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, “de la manera más eficiente posible”

Además, señaló que muchas de las versiones previas respondieron a una campaña de “desprestigio” y a noticias falsas: “Incluso los datos que han dado de otros mundiales también han sido falsos y también han sido una fake news y un intento de desprestigiar la gestión de gobierno”

Interrupción histórica

La inquietud se originó tras informaciones que señalaban que el Estado argentino habría decidido no invertir los siete millones de dólares requeridos para adquirir los derechos del Mundial, lo que hubiera interrumpido una tradición de 52 años, iniciada en Alemania 1974

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Argentina Training - Qatar University Training Site 3, Doha, Qatar - November 29, 2022 General view as a camera man displays a sheet of key Argentina players ahead of training REUTERS/Amr Abdallah DalshSe decía que el Gobierno no quería pagar por los derechos. Créditos: Amr Abdallah Dalsh/Reuters

En el antecedente más reciente, la TV Pública desembolsó cerca de 10 millones de dólares para Qatar 2022 y, pese a la fuerte inversión, logró cubrir los gastos y obtener ganancias a través de publicidad

Algunos medios hasta aseguraron que la decisión ya estaba tomada, y que por primera vez en más de medio siglo el canal estatal no incluiría el torneo entre su programación

Otros agregaron que esto se enmarcaría dentro de un plan de ajuste de los medios públicos

Créditos: ReutersLa TV Pública seguirá transmitiendo la Copa del Mundo Créditos: Reuters

Definición pendiente

Con la aclaración oficial, el Gobierno busca poner fin a la confusión y asegurar que la TV Pública mantendrá su rol histórico de acercar el Mundial a todos los hogares argentinos

No obstante, aún restan definirse cómo se distribuirán los partidos, qué rol jugarán el canal estatal y las señales privadas, y de qué manera se articulará la cobertura entre distintos medios

A pesar de las versiones enfrentadas, lo cierto es que el vocero presidencial confirmó que la TV Pública seguirá transmitiendo la Copa del Mundo, reafirmando una continuidad de más de cinco décadas en la cobertura del mayor evento futbolístico del planeta

