Eliminatorias

Scaloni confirmó a Messi ante Venezuela en un partido que podría ser histórico

El DT aseguró que el capitán jugará este jueves en el Monumental y pidió “disfrutarlo” si llega a ser su última presentación oficial en el país. Alexis Mac Allister quedó descartado y la Selección llega con plantel completo a un encuentro con entradas agotadas.