Scaloni confirmó a Messi ante Venezuela en un partido que podría ser histórico
El DT aseguró que el capitán jugará este jueves en el Monumental y pidió “disfrutarlo” si llega a ser su última presentación oficial en el país. Alexis Mac Allister quedó descartado y la Selección llega con plantel completo a un encuentro con entradas agotadas.
Scaloni confirmó a Messi como titular ante Venezuela en el Monumental. Foto: Reuters
Lionel Scalonidespejó todas las dudas: Lionel Messi será titular en el partido de este jueves frente a Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas. “Si es el último partido oficial de Messi en el país hay que disfrutarlo porque va a ser especial”, dijo el DT, que se emocionó al hablar del rosarino.
El Monumental, escenario de fiesta
Con entradas agotadas, el estadio de River se prepara para recibir lo que puede ser una noche histórica. Argentina ya está clasificada al Mundial 2026, pero la expectativa gira en torno a Messi y a la posibilidad de verlo por última vez en un partido oficial en el país.
Alexis Mac Allister quedó descartado por sumarse tarde a la concentración. Foto: Reuters
En conferencia de prensa, Scaloni aclaró que“seguramente no sea su último partido en Argentina” y que harán lo posible para que vuelva a jugar en casa. Al mismo tiempo, confirmó que Alexis Mac Allister no será parte del equipo tras llegar tarde a la concentración.
Oportunidades para los jóvenes
El entrenador adelantó que el partido servirá también para darle minutos a jugadores jóvenes como Nico Paz, que podría ingresar en lugar del mediocampista del Liverpool. “La idea es darle la oportunidad a algún chico”, explicó.
La Selección ya clasificada al Mundial 2026 jugará ante un estadio repleto. Foto: Reuters
Scaloni también habló del presente de Emiliano “Dibu” Martínez y de la chance de incluir a promesas como Mastantuono, aunque pidió paciencia: “Son chicos que nos pueden dar mucho, pero hay que llevarlos de a poco”.
Próxima escala: Ecuador
El martes 9 de septiembre, la Selección cerrará la doble fecha en Guayaquil frente a Ecuador. Allí se definirá el cierre de un camino de Eliminatorias que el técnico consideró “más complicado que el anterior”. Por ahora, toda la atención se concentra en el Monumental y en Messi, figura central de la noche.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
