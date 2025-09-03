#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Eliminatorias

Scaloni confirmó a Messi ante Venezuela en un partido que podría ser histórico

El DT aseguró que el capitán jugará este jueves en el Monumental y pidió “disfrutarlo” si llega a ser su última presentación oficial en el país. Alexis Mac Allister quedó descartado y la Selección llega con plantel completo a un encuentro con entradas agotadas.

Scaloni confirmó a Messi como titular ante Venezuela en el Monumental. Foto: Reuters
 16:30
Por: 

Lionel Scaloni despejó todas las dudas: Lionel Messi será titular en el partido de este jueves frente a Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas. “Si es el último partido oficial de Messi en el país hay que disfrutarlo porque va a ser especial”, dijo el DT, que se emocionó al hablar del rosarino.

El Monumental, escenario de fiesta

Con entradas agotadas, el estadio de River se prepara para recibir lo que puede ser una noche histórica. Argentina ya está clasificada al Mundial 2026, pero la expectativa gira en torno a Messi y a la posibilidad de verlo por última vez en un partido oficial en el país.

Soccer Football - Premier League - Chelsea v Liverpool - Stamford Bridge, London, Britain - May 4, 2025 Liverpool's Alexis Mac Allister during the warm up before the match REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..Alexis Mac Allister quedó descartado por sumarse tarde a la concentración. Foto: Reuters

En conferencia de prensa, Scaloni aclaró que “seguramente no sea su último partido en Argentina” y que harán lo posible para que vuelva a jugar en casa. Al mismo tiempo, confirmó que Alexis Mac Allister no será parte del equipo tras llegar tarde a la concentración.

Oportunidades para los jóvenes

El entrenador adelantó que el partido servirá también para darle minutos a jugadores jóvenes como Nico Paz, que podría ingresar en lugar del mediocampista del Liverpool. “La idea es darle la oportunidad a algún chico”, explicó.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Brazil - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - March 25, 2025 Argentina's Giuliano Simeone celebrates scoring their fourth goal with teammates REUTERS/Agustin MarcarianLa Selección ya clasificada al Mundial 2026 jugará ante un estadio repleto. Foto: Reuters

Scaloni también habló del presente de Emiliano “Dibu” Martínez y de la chance de incluir a promesas como Mastantuono, aunque pidió paciencia: “Son chicos que nos pueden dar mucho, pero hay que llevarlos de a poco”.

Próxima escala: Ecuador

El martes 9 de septiembre, la Selección cerrará la doble fecha en Guayaquil frente a Ecuador. Allí se definirá el cierre de un camino de Eliminatorias que el técnico consideró “más complicado que el anterior”. Por ahora, toda la atención se concentra en el Monumental y en Messi, figura central de la noche.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Selección Argentina de Fútbol
Eliminatorias Sudamericanas
Lionel Messi
Lionel Scaloni

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro