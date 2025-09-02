EA Sports reveló las medias argentinas en FC 26: ¿Quién es el número uno?

A 24 días de la salida del FC 26 (ex-FIFA), EA Sports encendió la polémica con la publicación de las cartas argentinas. El dato que más sorprendió fue que Lionel Andrés Messi, ícono del fútbol mundial, ya no encabeza el ranking local: su valoración descendió a 86, relegándolo al quinto lugar entre los 30 argentinos mejor puntuados.
El delantero del Inter, Lautaro Martínez, se quedó con la mejor media: 88. Lo escoltaron Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, ambos con 87, y Paulo Dybala, con 86. Solo después aparece Messi, con estadísticas que reflejan su veteranía: 78 de ritmo, 85 de tiro, 85 de pase, 90 de regate, 33 de defensa y 64 de físico.
La tabla completa incluye a figuras consolidadas como Emiliano “Dibu” Martínez (85), Enzo Fernández (84) y Rodrigo De Paul (84). También se mantiene Ángel Di María con 82, en lo que será probablemente su última presencia en un videojuego de la saga.
Sorpresas y críticas
Entre las sorpresas, Mauro Icardi ingresó con 81, mientras que Luciano Acosta y Nicolás Domínguez figuran con 79. Para muchos fanáticos, la gran injusticia recayó sobre Thiago Almada, que quedó con apenas 79 de media y fue señalado como uno de los más infravalorados.
El Top 30 de Argentina en el EA FC26. Crédito: Leandesign en X
En general, la tendencia mostró una rebaja en las valoraciones de varios argentinos, lo que alimentó la sensación de que EA utilizó criterios alejados del rendimiento en cancha. El debate se multiplicó en redes, donde hinchas y jugadores compararon estadísticas y expusieron su disconformidad.
El listado refleja cómo cambió el mapa del fútbol argentino a nivel global. Lautaro, Mac Allister y Julián Álvarez marcan la nueva elite, mientras Messi, aunque vigente, ya no domina como en otras ediciones. Las valoraciones de FC 26 dejaron en claro que el legado digital de los argentinos también está en disputa.
¿Y los de Unión?
Las únicas cartas del Tate que se conocieron hasta la fecha son las de los flamantes refuerzos Cristian Tarragona (70) y Augusto Solari (71).
Los dos goleadores ante Racing: Tarragona y Solari en el EA FC26. Foto: El Litoral | Cartas de Leandesign en X
