Cambian las costumbres

Un posteo viral recordó los tiempos del VHS y los videoclubs; símbolos de otra época

Un usuario encontró viejas cajas plásticas con las cintas originales de films infantiles y mensajes escritos por su madre. En cuestión de minutos se multiplicaron las reacciones y recuerdos vinculados a aquella forma de ver películas. En Santa Fe, los últimos vestigios se vieron en 2016, con el cierre de la última tienda de alquiler.