El emocionante posteo de Messi tras su último partido en Argentina

El capitán de la Selección agradeció el cariño de los hinchas tras el 3-0 a Venezuela. Confirmó que no viajará a Ecuador y todo indica que fue su despedida en Eliminatorias como local.
Lionel Messi utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de emoción después de la goleada de la Selección argentina sobre Venezuela en el Monumental.
Con dos goles en la victoria 3-0 por la 17ª fecha de las Eliminatorias, el capitán albiceleste escribió: “Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡Vamos Argentina!”.
Desde la entrada en calor, Messi vivió la jornada con lágrimas en los ojos. El estadio fue una fiesta, con todas las localidades agotadas, en lo que significó su último partido oficial en el país por esta competencia. El capitán salió al campo acompañado de sus tres hijos y recibió una ovación interminable, como prólogo a una actuación que lo tuvo como gran protagonista.
En el primer tiempo abrió el marcador tras una jugada de Julián Álvarez y en el complemento cerró la goleada con una definición dentro del área, tras asistencia de Thiago Almada. Su doblete lo dejó en lo más alto de la tabla de goleadores de las Eliminatorias, con siete tantos.
Con este encuentro, Messi alcanzó el récord de 72 partidos jugados en Eliminatorias, igualando al ecuatoriano Iván Hurtado. Si bien podría superarlo el martes ante Ecuador, ya adelantó que no será parte de ese encuentro para descansar de cara a su temporada con Inter Miami. Lo cierto es que, por la organización del Mundial 2030 —que tendrá a Argentina, Uruguay y Paraguay como sedes—, esta fue su despedida definitiva en Eliminatorias como local.
“Espero terminar bien el año y luego hacer una buena pretemporada”, comentó Messi al retirarse del campo. “Se me pasaron muchas emociones por la cabeza, fue un día muy especial porque estaba mi familia y pudimos hacer un gran partido, sobre todo en el segundo tiempo. Fueron días muy intensos en los que no paré, me encontré con muchos amigos, disfruté estos momentos y lo mejor de todo es que estuve con mi familia”.
Además, confirmó que no viajará a Guayaquil: “Hablé con Scaloni y él decidió que no viaje a Ecuador, que descanse porque ahora viene una seguidilla importante con el Inter en la MLS. Nos reencontraremos en octubre en fecha FIFA”. Otro que se perderá el encuentro será Cristian “Cuti” Romero, suspendido por acumulación de amarillas.
