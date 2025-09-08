El Quillá, una cantera que no deja de crecer

Náutico El Quillá se ha convertido en una referencia ineludible cuando se habla de formación de jugadores y jugadoras dentro de la Liga Santafesina de Fútbol. Su crecimiento sostenido, tanto en infraestructura como en organización, lo posiciona como uno de los clubes que mejor capitaliza el semillero, potenciando a cada categoría y acompañando a los chicos y chicas en todo el recorrido que les toca transitar.
El trabajo de la Subcomisión de Fútbol, hoy encabezada por Florencia Maresca, es uno de los pilares fundamentales de este proceso. Con un equipo de colaboradores comprometidos, se ha logrado consolidar un proyecto que va mucho más allá de lo deportivo. La apuesta está puesta en generar un ámbito de pertenencia y crecimiento, donde cada jugador y jugadora encuentre un lugar para desarrollarse, aprender y soñar con vestir la camiseta del Tiburón en los máximos torneos de la Liga.
La cantera del club no se detiene. Cada fin de semana son cientos los chicos y chicas que defienden los colores de El Quillá, desde la escuelita hasta la categoría mayor. Y lo hacen con el mismo entusiasmo, con la misma responsabilidad y con la convicción de que cada paso suma en ese camino de aprendizaje y superación. En este sentido, los resultados deportivos se convierten en una consecuencia natural de un proceso sólido y sostenido, que prioriza la formación integral por sobre la urgencia de los títulos, aunque éstos no han faltado en la historia reciente del club.
El sábado, en cancha de Independiente, El Quillá volvió a mostrar su potencial frente a Newell's. En el partido de reserva, el Tiburón comenzó ganando, pero el conjunto rojinegro logró igualar el marcador. Lo más destacado estuvo en los nombres propios que dejaron su sello en la red: Franco Chamoulao y Matías Stodola. Ambos jóvenes son parte de esa camada que viene empujando fuerte desde abajo y que ya está en el radar del entrenador de Primera, Martín Mazzoni.
Chamoulao y Stodola son solo un ejemplo de lo que significa la cantera de El Quillá. Jóvenes que, formados en el club, empiezan a pedir pista para dar el salto a la máxima categoría. Su crecimiento es evidente y representa la apuesta permanente de la institución por promover a sus propios talentos. No es casualidad que, en los últimos años, El Quillá se haya transformado en un animador indiscutido de los torneos liguistas, logrando títulos y protagonismo, siempre con jugadores nacidos y criados en el club.
El camino recorrido hasta aquí no ha sido sencillo, pero la constancia y la visión de futuro fueron determinantes. El Quillá entendió que el fútbol debía ser un espacio de inclusión y formación, tanto en el masculino como en el femenino. Y en ese sentido, el trabajo con las jugadoras también se ha intensificado, multiplicando la participación y ampliando la base de futbolistas. Hoy el club cuenta con un número creciente de chicas que se suman a las prácticas, consolidando un fútbol femenino que pisa cada vez más fuerte en la Liga Santafesina.
A lo largo de su historia, el Tiburón se caracterizó por un crecimiento ordenado y planificado, que en los últimos años se potenció con logros deportivos y un desarrollo institucional notable. Pero, más allá de los campeonatos y las vueltas olímpicas, lo que más se destaca es el orgullo de ver a sus propios chicos llegar a Primera, con el sueño intacto y la camiseta azul y amarilla pegada al corazón.
El Quillá no es solo un club que compite, es una institución que forma personas a través del deporte. Esa es la verdadera esencia de una cantera que no deja de producir talentos, que sigue apostando a la identidad y que proyecta un futuro lleno de promesas. Desde Pasión Liga felicitaciones al Tiburón, porque su crecimiento es el reflejo del trabajo, la pasión y la dedicación de toda una comunidad.
