Semillero del Tiburón

El Quillá, una cantera que no deja de crecer

El club náutico continúa consolidándose como uno de los grandes formadores de la Liga Santafesina de Fútbol. Desde la escuelita hasta la Primera, el Tiburón apuesta al desarrollo integral de sus jugadores y jugadoras, con un trabajo que no se detiene y que este fin de semana volvió a mostrar frutos en la cancha de Independiente, frente a Newell's.