Unión es el único representante santafesino en semifinales

La primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina ya tiene a sus semifinalistas definidos y Unión de Santa Fe es el único representante de la Liga Santafesina de Fútbol que sigue en carrera. El equipo de la Avenida López se impuso 3 a 1 frente a Peñarol y se instaló en la próxima instancia del certamen que reúne a clubes de ambas orillas del Paraná. En tanto, Colón y Náutico El Quillá no pudieron con sus compromisos y quedaron eliminados.
El domingo fue de pura acción en la competencia organizada en conjunto por la Liga Santafesina y la Liga Paranaense, que tiene su primera edición femenina luego del estreno en la rama masculina, donde Patronato se quedó con el título a principios de año. Los cuatro encuentros de cuartos de final entregaron emociones, goles y definiciones que dejaron a cuatro equipos listos para disputar las semifinales.
En el predio de la Liga, Unión se midió con Peñarol y mostró jerarquía para quedarse con la clasificación. Con tantos de Daiara Paye, Ámbar Grandoli y Jazmín Lencina, las rojiblancas vencieron por 3 a 1 al "Tricolor", que tuvo como goleadora a Selene Contreras. El triunfo le dio a las tatengas la posibilidad de seguir soñando en el certamen interligas y, al mismo tiempo, dejó a la Liga Santafesina con un único representante en carrera.
Colón también jugó en el predio Nery Alberto Pumpido, pero no pudo extender su buen semestre. Las sabaleras cayeron 1 a 0 frente a Belgrano de Paraná, que aprovechó la definición de Aixa Ledesma para sellar el pase a semifinales. El conjunto rojinegro había protagonizado un gran Apertura en la Liga Santafesina, donde estuvo cerca de coronarse, pero esta vez no pudo hacer pie en un cruce cerrado y quedó en el camino.
Náutico El Quillá tuvo una difícil visita a Paraná, donde enfrentó a Atlético San Benito, actual campeón de la Liga Paranaense. El Tiburón sufrió la contundencia del elenco entrerriano y terminó cayendo 4 a 0. Anabella Scheffer, en dos oportunidades, Lourdes Leiva y Lucía Steben fueron las autoras de los goles que decretaron la clasificación de las locales. De esta manera, las dirigidas por San Benito ratificaron su chapa de candidatas en el torneo.
El último cruce de cuartos de final se dio en la capital entrerriana, donde Arenas y Academia Crack protagonizaron un parejo encuentro que finalizó 1 a 1 en el tiempo reglamentario. La definición llegó desde los doce pasos, en los que Arenas se impuso por 4 a 3 y se ganó un lugar entre los cuatro mejores del campeonato.
Con estos resultados, las semifinales quedaron confirmadas. Unión recibirá en Santa Fe a Arenas, en el predio Nery Alberto Pumpido, en busca de un lugar en la gran final y con la misión de defender el honor liguista. Por la otra llave, Atlético San Benito se enfrentará a Belgrano en Paraná, asegurando así la presencia de un finalista entrerriano en la definición del título.
La Copa Túnel Subfluvial femenina avanza con el entusiasmo propio de su primera edición, generando un espacio de competencia y desarrollo que fortalece los lazos deportivos entre ambas orillas. Para Unión será una oportunidad histórica de seguir marcando camino en este nuevo torneo, mientras que sus rivales entrerrianos buscarán quedarse con la gloria para reforzar el crecimiento del fútbol femenino en su región.
