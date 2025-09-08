Copa Túnel Subfluvial

Unión es el único representante santafesino en semifinales

El equipo de la Avenida derrotó a Peñarol por 3 a 1 y se clasificó a la siguiente ronda. Colón y El Quillá quedaron eliminados. También avanzaron Arenas y Atlético San Benito, junto a Belgrano de Paraná.