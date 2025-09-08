La Copa Santa Fe de básquet sub 13 femenina se definió con un cuadrangular final disputado entre la jornada de la semana pasada y, tras la suspensión por condiciones climáticas, la finalización de este domingo en dos turnos. En ambos casos la sede fue el microestadio Ricardo Velasco, correspondiente al Club Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario.
En el turno del sábado 30 de agosto, Unión Santo Tomé derrotó a Paganini Alumni de Granadero Baigorria por 92 a 61, mientras que Náutico venció por 87 a 72 a Almagro de Esperanza.
Ya en la grilla de domingo, por la mañana ocurrió la victoria de las locales por 67 a 60 frente a las baigorrenses, mientras que las rojinegras de “Santoto” vencerían por 71-36 a las esperancinas.
Unión de Santo Tomé se consagró campeón en básquet femenino U13
La disputa por la medalla de bronce tendría como triunfadoras a Almagro, quienes se impusieron por 65 – 60 ante Alumni, alcanzando el tercer puesto.
Ya por la noche, llegaría el momento de la definición del título entre Unión Santo Tomé y Náutico. Finalmente, y tras estar prácticamente todo el encuentro en ventaja, fue el conjunto del CUST quien lograría alzarse con la medalla de oro en esta Copa Santa Fe luego de derrotar a las locales por 60 a 48.
La palabra de las entrenadora Susana Goncebat
En cuanto a las sensaciones tras el título obtenido, Goncebat manifestó: “Es una emoción muy grande, es fruto de mucho trabajo, somos un club de barrio y hacemos un gran esfuerzo por competir y por tener un importante número de jugadoras”.
En referencia a su rol como formadora, la entrenadora aseveró: “Soy referente del club donde trabajamos y apunto a los valores, a la labor en equipo y una formación de compañerismo y lucha, más allá de la búsqueda de logros”.
Almagro, tercer puesto
Respecto a la experiencia Copa Santa Fe, añadió: “Nos ayuda mucho, podemos ver el nivel de otras asociaciones y el propio”.
“Hoy hubo muchos nervios, son nenas muy chicas que hicieron un enorme esfuerzo. Fuimos campeones porque las niñas entrenan mucho y conforman un gran equipo”.
Tras preguntarle con qué palabra definiría a este plantel, Goncebat no dudó y afirmó: “Espectacular”.
Náutico de Rosario Sub Campeón
El plantel campeón:
Milocco, Catalina
Friera, Candela Victoria
Lo Vuolo Cattaneo, Paulina Pilar
Pasero, Luisina
Vicino, Pilar
Dupont, Sofía Milagros
Sánchez, Paloma Eva
Zamora, Julia
Doldán, María Lila
Haller Mayora, Lourdes
Ramello, Josefina
Pérez García, Lara
DT: Goncebat, Susana
AC: Lazcano, Paula
