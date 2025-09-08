#HOY:

Unión de Santo Tomé se consagró campeón en básquet femenino U13

El CUST ganó sus tres partidos y se coronó en tierras rosarinas.

La Copa Santa Fe de básquet sub 13 femenina se definió con un cuadrangular final
 11:08
Por: 

La Copa Santa Fe de básquet sub 13 femenina se definió con un cuadrangular final disputado entre la jornada de la semana pasada y, tras la suspensión por condiciones climáticas, la finalización de este domingo en dos turnos. En ambos casos la sede fue el microestadio Ricardo Velasco, correspondiente al Club Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario.

En el turno del sábado 30 de agosto, Unión Santo Tomé derrotó a Paganini Alumni de Granadero Baigorria por 92 a 61, mientras que Náutico venció por 87 a 72 a Almagro de Esperanza.

Ya en la grilla de domingo, por la mañana ocurrió la victoria de las locales por 67 a 60 frente a las baigorrenses, mientras que las rojinegras de “Santoto” vencerían por 71-36 a las esperancinas.

La disputa por la medalla de bronce tendría como triunfadoras a Almagro, quienes se impusieron por 65 – 60 ante Alumni, alcanzando el tercer puesto.

Ya por la noche, llegaría el momento de la definición del título entre Unión Santo Tomé y Náutico. Finalmente, y tras estar prácticamente todo el encuentro en ventaja, fue el conjunto del CUST quien lograría alzarse con la medalla de oro en esta Copa Santa Fe luego de derrotar a las locales por 60 a 48.

La palabra de las entrenadora Susana Goncebat

En cuanto a las sensaciones tras el título obtenido, Goncebat manifestó: “Es una emoción muy grande, es fruto de mucho trabajo, somos un club de barrio y hacemos un gran esfuerzo por competir y por tener un importante número de jugadoras”.

En referencia a su rol como formadora, la entrenadora aseveró: “Soy referente del club donde trabajamos y apunto a los valores, a la labor en equipo y una formación de compañerismo y lucha, más allá de la búsqueda de logros”.

Almagro, tercer puestoAlmagro, tercer puesto

Respecto a la experiencia Copa Santa Fe, añadió: “Nos ayuda mucho, podemos ver el nivel de otras asociaciones y el propio”.

“Hoy hubo muchos nervios, son nenas muy chicas que hicieron un enorme esfuerzo. Fuimos campeones porque las niñas entrenan mucho y conforman un gran equipo”.

Tras preguntarle con qué palabra definiría a este plantel, Goncebat no dudó y afirmó: “Espectacular”.

Náutico de Rosario Sub CampeónNáutico de Rosario Sub Campeón

El plantel campeón:

Milocco, Catalina

Friera, Candela Victoria

Lo Vuolo Cattaneo, Paulina Pilar

Pasero, Luisina

Vicino, Pilar

Dupont, Sofía Milagros

Sánchez, Paloma Eva

Zamora, Julia

Doldán, María Lila

Haller Mayora, Lourdes

Ramello, Josefina

Pérez García, Lara

DT: Goncebat, Susana

AC: Lazcano, Paula

