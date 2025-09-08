Provincial Sub 14: la Rosarina gritó campeón y la Santafesina completó el podio
En el predio Nery Pumpido finalizó el Torneo Provincial de Selecciones Sub 14. La Liga Rosarina se coronó campeona al derrotar a la Rafaelina, mientras la Liga Santafesina se quedó con el tercer puesto de la Copa de Oro tras vencer a San Martín. Fue un fin de semana a puro fútbol femenino, con goles, emociones y grandes experiencias para jugadoras, entrenadores y dirigentes.
Femenino. Selección Santafesina. En el podio del torneo Sub 14. El plantel que dirige Lomello mostró un gran crecimiento a nivel grupal. Crédito: Gentileza Gisela Pascualón
El sol de la tarde de domingo cayó sobre el predio Nery Alberto Pumpido para darle cierre a un fin de semana histórico para el fútbol femenino en la provincia de Santa Fe. Allí se disputó la edición Sub 14 del Torneo Provincial de Selecciones de Liga, certamen organizado por la Federación Santafesina, que reunió a representantes de distintas regiones y dejó como saldo no solo resultados deportivos sino también el fortalecimiento de lazos y amistades entre jugadoras y cuerpos técnicos.
La Selección de la Liga Rosarina fue la gran protagonista de la competencia. De principio a fin mostró su jerarquía y terminó coronándose campeona de la Copa de Oro tras vencer con contundencia a la Liga Rafaelina por 4 a 1 en la gran final. Ese resultado no hizo más que ratificar la regularidad y el poderío ofensivo de un conjunto que fue creciendo partido a partido hasta levantar el trofeo mayor.
Por su parte, la Liga Santafesina también cerró con una sonrisa el certamen. Luego de la dura caída en semifinales frente a la propia Rosarina, el equipo que dirige Natalia Lomello, con la colaboración de Alejandra Haas y la preparación física de Claribel Mansilla, se recuperó a lo grande en el duelo por el tercer puesto. Allí derrotó 2 a 0 a la Liga Departamental San Martín gracias a los goles de Catalina Soria y de Morena Aponte.
El tanto de Aponte, además, la ubicó como una de las máximas goleadoras del torneo con cuatro conquistas, compartiendo la distinción con Tiziana Pacheco de la Liga Rosarina. Un reconocimiento más que significativo para ambas delanteras, que mostraron talento, potencia y eficacia en cada presentación.
El conjunto local, además del tercer puesto, se llevó otro premio importante: la valla menos vencida. Emilia Kilgelmann y Malena Carrizo fueron distinguidas por su seguridad bajo los tres palos, un aporte fundamental para la campaña santafesina que las consolidó como referentes defensivas de este Provincial.
En cuanto a la definición de la Copa de Plata, el título quedó en manos de la Liga Esperancina. En un partido parejo y cargado de emociones, logró imponerse por 2 a 1 ante la Reconquistense, coronando así su participación con una actuación sólida y ordenada.
Camino de las Selecciones
El torneo comenzó el viernes con la fase de grupos, donde se disputaron encuentros vibrantes que marcaron el rumbo de la competencia. La Santafesina debutó con un triunfo 3 a 1 frente a la Casildense y repitió victoria el sábado por la mañana con un sólido 2 a 0 sobre la Reconquistense. Más tarde, también derrotó 2 a 0 a la Liga San Martín, lo que le permitió acceder a semifinales con puntaje ideal y con la ilusión intacta.
En la vereda opuesta, la Rosarina mostró su potencial con un 3 a 1 frente a la Sanlorencina, luego igualó 1 a 1 con la Esperancina y, aunque cayó 2 a 1 frente a la Rafaelina, supo recomponerse para llegar con fuerza a la etapa decisiva. Esa derrota, sin embargo, le sirvió como aprendizaje y terminó siendo un punto de inflexión en su andar.
Liga Rosarina. Las campeonas del torneo. Crédito: Gentileza Gisela Pascualón
El domingo, en semifinales, la Rosarina doblegó 2 a 0 a la Santafesina, mientras que la Rafaelina derrotó 2 a 0 a la Liga San Martín, lo que configuró una final inédita entre dos equipos que venían mostrando buen nivel. En el partido decisivo, las rosarinas sacaron a relucir su mejor repertorio ofensivo y golearon 4 a 1 a la Rafaelina, confirmando su supremacía y llevándose el título mayor.
En tanto, la Liga Santafesina supo recomponerse del golpe de la semifinal y superó 2 a 0 a San Martín para quedarse con el tercer lugar de la Copa de Oro. Fue un premio justo para un plantel que dejó todo en la cancha, que jugó con convicción y que además contó con individualidades que marcaron diferencia en los momentos clave.
Copa de Plata, semifinales: Reconquistense 2-Sanlorencina 1; Esperancina 2-Casildense 0.
Final Copa de Oro: Rafaelina 1-Rosarina 4. Final Copa de Plata: Reconquistense 1-Esperancina 2
Balance final
El Provincial Sub 14 dejó en claro el crecimiento y la proyección que tiene el fútbol femenino en cada rincón de la provincia de Santa Fe. La organización en el predio Nery Alberto Pumpido fue impecable, con el acompañamiento de familiares, dirigentes y público que se acercó a alentar durante todo el fin de semana.
La consagración de la Liga Rosarina, el podio para la Santafesina y la Rafaelina como subcampeona marcan el camino de un deporte que sigue expandiéndose y generando entusiasmo en niñas que sueñan con llegar lejos. Pero más allá de los resultados, lo más valioso fue la experiencia compartida: convivencias, amistades y la certeza de que este tipo de torneos son una plataforma de aprendizaje y crecimiento para todas. El fútbol femenino santafesino tiene futuro y estas jóvenes ya lo están escribiendo con esfuerzo, compromiso y talento.
