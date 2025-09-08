Fútbol femenino

Provincial Sub 14: la Rosarina gritó campeón y la Santafesina completó el podio

En el predio Nery Pumpido finalizó el Torneo Provincial de Selecciones Sub 14. La Liga Rosarina se coronó campeona al derrotar a la Rafaelina, mientras la Liga Santafesina se quedó con el tercer puesto de la Copa de Oro tras vencer a San Martín. Fue un fin de semana a puro fútbol femenino, con goles, emociones y grandes experiencias para jugadoras, entrenadores y dirigentes.