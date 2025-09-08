Tradición, familia y futuro en barrio Roma

Newell's celebró sus 89 años con una cena a la canasta y la mirada puesta en el futuro

El club rojinegro del barrio Roma vivió una noche especial con más de un centenar de socios, deportistas y vecinos que compartieron la mesa en una cena a la canasta. Hubo música, reconocimientos y anuncios de actividades para los más chicos, en un festejo que reafirmó el sentido de pertenencia y la proyección de una institución que se prepara para celebrar sus 90 años en 2026.