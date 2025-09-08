Newell's celebró sus 89 años con una cena a la canasta y la mirada puesta en el futuro
El club rojinegro del barrio Roma vivió una noche especial con más de un centenar de socios, deportistas y vecinos que compartieron la mesa en una cena a la canasta. Hubo música, reconocimientos y anuncios de actividades para los más chicos, en un festejo que reafirmó el sentido de pertenencia y la proyección de una institución que se prepara para celebrar sus 90 años en 2026.
Juan Bianculli, Noemí Báez, Miguel Cantero, Hugo Maldonado, Marcelo Vinderola y Ángel Valente. Crédito: Manuel Fabatía.
El barrio Roma volvió a teñirse de rojinegro para una de esas citas que trascienden lo deportivo y refuerzan el sentido de comunidad. Newell's Old Boys celebró sus 89 años de vida con una cena a la canasta que reunió a más de un centenar de personas entre dirigentes, deportistas de distintas disciplinas, socios históricos y familias del barrio que se acercaron para compartir un nuevo capítulo en la rica historia de la institución.
La velada tuvo todos los condimentos que identifican a este tipo de celebraciones: la emoción de quienes vivieron varias etapas del club, la energía de los jóvenes que hoy lo representan en cada competencia y la alegría de vecinos que sienten a Newell's como una segunda casa. Miguel Cantero, referente institucional, fue el encargado de dar la bienvenida y de agradecer a todos los presentes por ser parte de una fiesta que combinó tradición y futuro.
En su mensaje, Cantero destacó el presente de la institución, marcada por un proceso de consolidación y crecimiento que abarca lo deportivo, lo social y lo cultural. "Hoy el club está bien y con muchas ganas de seguir progresando", señaló antes de invitar a todos a disfrutar del espectáculo musical que ofrecieron artistas locales, quienes aportaron calidez y alegría a una noche que dejó grandes y buenos momentos.
El festejo tuvo también un carácter simbólico. Con 89 años cumplidos, Newell's se encamina hacia una meta redonda y significativa: el 90° aniversario, que se celebrará en 2026. La expectativa es grande, y desde la comisión directiva ya se piensa en un programa especial que incluirá homenajes, actividades deportivas, encuentros sociales y culturales que pongan en valor el recorrido de casi un siglo de vida.
Pero más allá de lo que vendrá, la noche en barrio Roma permitió poner en primer plano el trabajo cotidiano que sostiene el club. Allí, entre anécdotas, fotos y brindis, se recordó a quienes fueron parte de la construcción de la institución, desde aquellos primeros socios fundadores hasta los dirigentes y colaboradores que en distintas épocas supieron mantener en pie los colores rojinegros.
Un histórico. Claudio Ubaldo Chena junto a Miguel Cantero. Crédito: Manuel Fabatía.
Los más chicos también tuvieron su lugar en la fiesta, no solo como invitados sino como protagonistas del futuro inmediato de la entidad. En ese sentido, Cantero anunció la apertura de las inscripciones para la Colonia de Vacaciones, una propuesta que busca integrar a niños y niñas del club, del barrio y de otros sectores interesados en participar. Se trata de una actividad que combina recreación, deportes, juegos y aprendizaje, aprovechando las instalaciones del complejo y los espacios que Newell's ha ido poniendo en valor en los últimos tiempos.
La Colonia de Vacaciones será un punto de encuentro para que los pequeños disfruten del verano en un entorno cuidado, con profesores y coordinadores preparados para guiarlos en distintas disciplinas. "Queremos que todos los chicos tengan la oportunidad de vivir el club como un lugar de pertenencia, de diversión y de amistad", expresó Cantero, subrayando la importancia de abrir las puertas más allá de los límites deportivos para transformarse en un actor social clave en el barrio.
La cena a la canasta, formato elegido por los organizadores, reforzó ese espíritu de unión y participación. Cada familia llevó su plato, las mesas se vistieron de colores y sabores, y el clima festivo se multiplicó con la música en vivo que animó a grandes y chicos. Los aplausos, las risas y los brindis se sucedieron en una noche que, más allá del número redondo que se acerca, dejó en claro que la verdadera fortaleza de Newell's Old Boys está en su gente.
El festejo también fue una oportunidad para reconocer a quienes sostienen día a día el funcionamiento del club, desde entrenadores y colaboradores hasta empleados y voluntarios que aportan su tiempo y esfuerzo. El trabajo silencioso de muchos fue puesto en valor en los discursos y en los gestos de gratitud que circularon durante la jornada.
En lo deportivo, la institución atraviesa un período de consolidación con equipos que participan en distintas disciplinas, desde el fútbol hasta el básquet y el vóley, entre otras actividades que le dan identidad al club. El compromiso es seguir creciendo, ampliando la oferta y generando espacios para que más jóvenes se sumen a la vida deportiva.
La proyección hacia los 90 años no solo implica mirar hacia atrás y rendir homenaje a los orígenes, sino también planificar hacia adelante. En ese sentido, Cantero y la dirigencia remarcaron que la meta es continuar con obras y proyectos que mejoren la infraestructura, fortalezcan las divisiones formativas y afiancen la relación con la comunidad.
Así, lo que comenzó como una simple cena a la canasta se transformó en un acto de reafirmación colectiva, en el que quedó claro que Newell's Old Boys de barrio Roma no es solo un club deportivo, sino un espacio de encuentro, de construcción de vínculos y de proyección hacia el futuro. La cuenta regresiva hacia los 90 años ya comenzó, y la familia rojinegra promete estar a la altura de un festejo histórico.
Porque en barrio Roma, cada aniversario no es solo un número: es una oportunidad para abrazar la identidad, fortalecer los lazos y seguir escribiendo juntos una historia que, con casi nueve décadas de recorrido, todavía tiene mucho por delante.
