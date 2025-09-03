Newell's Old Boys lanzó la Colonia de Vacaciones 2025-2026 para niños y niñas de la ciudad

En un nuevo gesto de compromiso social y comunitario, el Club Atlético Newell's Old Boys de Santa Fe anunció que ya se encuentra en plena organización de la Colonia de Vacaciones 2025-2026, destinada a niños y niñas de barrio Roma y de las barriadas cercanas. La propuesta, que se extenderá desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 13 de febrero de 2026, busca ofrecer a los chicos un verano distinto, lleno de juegos, deportes, recreación y aprendizaje.
La noticia fue confirmada por el presidente de la institución, Miguel Cantero, quien explicó que la planificación comenzó con anticipación para que las familias puedan organizarse y prever la participación de los pequeños en esta actividad que, con el correr de los años, se convirtió en un clásico del club rojinegro. "Estamos en plena planificación y, para que la familia se organice con los niños y niñas, le pusimos fecha a la Colonia de Vacaciones. La misma será del 15 de diciembre de 2025 al 13 de febrero de 2026. Además del complejo natatorio que está en plena preparación, habrá todo tipo de actividades con profesores especializados en este tipo de eventos. Los chicos podrán disfrutar del agua y de otros deportes como fútbol, básquet, vóley, vida en la naturaleza, manualidades, música y baile", señaló Cantero.
La iniciativa tiene como epicentro el complejo natatorio de Newell's, que por estos días atraviesa tareas de mantenimiento y puesta a punto para recibir a cientos de chicos y chicas. La pileta será, sin dudas, uno de los grandes atractivos, ya que permitirá a los niños iniciarse en la natación, perfeccionar estilos, aprender normas de seguridad en el agua y, al mismo tiempo, divertirse en un espacio controlado y seguro.
Pero la colonia no se limitará al agua. El cronograma contempla un abanico amplio de actividades deportivas y recreativas, donde se destacan disciplinas como fútbol, básquet y vóley, siempre con la guía de profesores preparados para trabajar con las distintas edades. El club busca que cada chico pueda encontrar un espacio donde expresarse, hacer amigos y sentirse parte de un grupo.
Otro aspecto que se potencia año tras año es el contacto con la naturaleza. Por eso, la colonia incluirá jornadas al aire libre con juegos tradicionales, caminatas, campamentos y dinámicas que transmiten valores de cooperación, solidaridad y respeto por el entorno. Se trata de experiencias muy valoradas por las familias, porque los niños y niñas no solo juegan y se divierten, sino que también aprenden a convivir en comunidad.
Las actividades artísticas también tendrán su lugar. En el programa se prevén talleres de manualidades, música y baile, que apuntan a despertar la creatividad, la expresión corporal y el gusto por el arte en sus distintas formas. En cada propuesta, los monitores buscarán que los chicos exploren sus intereses y habilidades, sin presiones y en un marco lúdico.
Uno de los objetivos centrales de Newell's Old Boys es brindar un espacio de inclusión. La colonia no solo está pensada para los hijos de los socios, sino también para todos los niños y niñas del barrio Roma y de los sectores aledaños. La institución, de este modo, reafirma su rol social en la ciudad, entendiendo que el deporte y la recreación son herramientas fundamentales para el desarrollo integral de la niñez.
El presidente Cantero destacó la importancia de contar con un equipo de trabajo consolidado: "Vamos a tener profesores especializados en la colonia, que saben cómo manejarse con cada grupo etario y cómo lograr que los chicos vivan un verano inolvidable. La idea es que puedan divertirse, aprender y, sobre todo, sentirse contenidos".
Desde el club aseguraron que en las próximas semanas se darán a conocer los detalles relacionados con las inscripciones, costos y requisitos de participación. De todas maneras, ya están disponibles los teléfonos de contacto para quienes deseen obtener más información: 342 4723493 y 342 4406528.
El lanzamiento de esta nueva edición de la Colonia de Vacaciones refuerza el vínculo entre Newell's Old Boys y la comunidad de barrio Roma, una relación que lleva décadas y que se traduce en proyectos sociales, deportivos y culturales de impacto positivo. La colonia se presenta, entonces, como una gran oportunidad para que los más pequeños tengan un verano activo, divertido y, sobre todo, seguro.
Además, este tipo de iniciativas resultan un alivio para muchas familias que, durante los meses de receso escolar, necesitan contar con un espacio confiable donde sus hijos estén contenidos. Con horarios adaptados y actividades que combinan el deporte con el entretenimiento, la colonia de Newell's ofrece justamente eso: tranquilidad para los padres y alegría para los niños.
De cara al inicio, la expectativa en la zona es muy grande. Vecinos de barrio Roma recuerdan con cariño ediciones anteriores y valoran que el club vuelva a abrir sus puertas de manera tan amplia. "Para muchos chicos, la colonia es la primera experiencia de socialización fuera de la escuela o del barrio. Ahí hacen amigos que después mantienen durante todo el año", expresó una mamá que ya piensa en inscribir a su hija.
La Colonia de Vacaciones 2025-2026 de Newell's Old Boys promete convertirse en una verdadera fiesta del verano santafesino, donde la risa, el juego y la amistad serán los protagonistas. Una iniciativa que, más allá del deporte y la recreación, apuesta a la construcción de comunidad, reforzando valores y creando recuerdos que, sin dudas, acompañarán a los chicos para toda la vida.
