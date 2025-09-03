Inclusión y deporte en Santa Fe

Newell's Old Boys lanzó la Colonia de Vacaciones 2025-2026 para niños y niñas de la ciudad

La institución rojinegra de calle Mendoza 4001 confirmó la realización de la tradicional Colonia de Vacaciones, que este verano se desarrollará entre el 15 de diciembre y el 13 de febrero. Con una propuesta variada y profesores especializados, el club busca que niños y niñas de 4 a 12 años disfruten del agua, los deportes y actividades culturales en un espacio de integración.