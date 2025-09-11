Fútbol Femenino

4° Copa Ciudad de Recreo: Primeros puntos de organización

En el edificio legislativo se llevó a cabo la primera reunión de coordinación para la 4° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Femenino que contará con la participación de los equipos de los clubes recreinos Cruz Roja, Defensores de Recreo y Central Oeste y un equipo de la región, a confirmar, que jugará en calidad de invitado.