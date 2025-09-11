4° Copa Ciudad de Recreo: Primeros puntos de organización

La Copa es organizada por el Concejo Municipal de Recreo, con el acompañamiento de los clubes participantes. Cabe mencionar que se cursó nota a todos los clubes deportivos locales, resultando que sólo los tres mencionados cuentan con fútbol femenino federado, condición para integrar el evento deportivo.
En la reunión se decidió que: La 4° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Femenino se desarrollará en el mes de noviembre, con fechas y horarios a confirmar. Los partidos y las sedes serán definidos por sorteo. La entrada general tendrá un valor de 3.000 pesos.
Lo recaudado por venta de entradas será distribuido en partes iguales para los equipos femeninos de los clubes locales, mientras que lo recaudado por servicio de buffet será para el club anfitrión.
- No se expenderá ni se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas.
- No se podrá utilizar pirotecnia de estruendo.
"Naila Zaninetti"
La 4° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Femenino llevará el nombre "Naila Zaninetti", en reconocimiento a su destacada trayectoria deportiva y rol como referente para las jóvenes futbolistas de la ciudad.
Actualmente, Naila es arquera del Club Atlético Unión de Santa Fe. Además, ha integrado distintos planteles del "Tatengue" en la Liga Santafesina de Fútbol y fue convocada en 2021 a la Selección Argentina Sub 17, participando de entrenamientos en el predio de AFA en Ezeiza.
Los presentes
Estuvieron presentes la Presidenta del Concejo Municipal Noelia Formento; los concejales Horacio Grisetti, Eduardo Dovis, Omar Picard, Silvana Appiani y Norma Antoniazzi; por el club Central Oeste, su presidente Jorge Silva; por el club Cruz Roja, su presidente Sergio Espíndola, el DT Cesar Nuñez y la jugadora Debora Archelasqui y por el Club Defensores de Recreo, su presidente Rubén Mergen acompañado por Jonatan Rodriguez. Tambien participó Naila Zaninetti acompañada de su padre, Elbio.
