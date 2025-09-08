Nery Pumpido: “Evolución Conmebol es la mejor fiesta juvenil del mundo"
La Fiesta Evolución nació hace 7 años bajo la gestión del presidente Alejandro Domínguez. Más de 700 chicos y chicas participan cada año en este torneo que tiene tres categorías en juego: Sub 13 masculino, Sub 14 y Sub 16 femenino.
Proyección real: 60% integra selecciones Sub17; varios ya destacan.
Para el santafesino, ex Unión y campeón del mundo, Nery Alberto Pumpido, secretario general adjunto de CONMEBOL y director de Desarrollo, la Fiesta Evolución es una obsesión desde el mismo día que desembarcó en Luque como mano derecha de Alejandro Domínguez.
Se trata de un evento único que reúne a miles de jóvenes futbolistas y que este año sumará la experiencia de viajar a Barcelona. La Fiesta Evolución nació hace 7 años bajo la gestión del presidente Alejandro Domínguez. Hoy, CONMEBOL sigue haciendo historia con esta iniciativa.
Más de 700 chicos y chicas participan cada año de la Fiesta Evolución.
Más de 700 chicos y chicas participan cada año en este torneo que va más allá de la competencia. Se trata de fútbol, formación y diversión: los niños y niñas acceden a talleres y espacios recreativos. Compiten y aprenden en un ambiente que promueve valores y desarrollo integral.
"No solamente participan los que vienen acá, que son 700 chicos, sino que 50.000 chicos clasifican para tener esta alegría de llegar a la sede de Conmebol, disputar los partidos, divertirse, juntarse. Distintas nacionalidades que están entre ellos, van aprendiendo, escuchando clases que nosotros damos, hay cursos de toda índole para los chicos, para las chicas”, explica Nery en un video oficial que la CONMEBOL difundió en redes sociales oficiales.
Los pibes de Newell's en el torneo.
“Cómo no vamos a estar orgullosos de esta fiesta que creemos es la más grande y la más linda que hay en el mundo. En 2018 empezó esta gran idea que impulsó el presidente Alejandro Domínguez. Creo que es una fiesta única, es el único lugar del mundo donde se desarrolla a nivel juveniles en Conmebol", agrega Nery.
Con orgullo, el arquero campeón del mundo formado en Unión se ilusiona por la proyección internacional del evento: “Este año creemos que vamos a hacer el viaje a Barcelona, tener la posibilidad también de estar en las ciudades, conocer el nuevo estadio de Barcelona, jugar torneos con los equipos de la ciudad”.
Talleres, cursos y juego: formación integral además de la competencia.
El actual secretario general adjunto de CONMEBOL y director de Desarrollo explica que “es muy importante el torneo: uno de cada cinco o seis chicos o chicas tiene un reconocimiento mundial. También el 60% de estos chicos integran su selección sub 17, así que no es solo la convivencia que tienen durante todo este tiempo, sino la importancia de que es un inicio para el futuro que están teniendo dentro del fútbol”.
“Quiero agradecer muchísimo a la familia y a los padres, que muchos de ellos viajan y hay prácticamente gente de los diez países que concurren a esta fiesta acá en Asunción. También a los clubes por el apoyo que siempre nos han dado, como para que esta fiesta siga evolucionando todos los años. Estamos ante la mejor fiesta a nivel juvenil del mundo, porque es distinta. Es la única que se ha iniciado hace siete años y cada año creemos que sigue evolucionando y teniendo más concurrencia”, cerró feliz el campeón del mundo que es de Santa Fe y fue formado en Unión.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.