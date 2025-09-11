Julio Cataldo y el Modelo Unión: "Es un club serio y cumplidor..."
Insúa Group asesora a Lucas Gamba, "Caramelo" Martínez, Lionel Verde y la figura tatengue del semestre: Mateo Del Blanco. Además, su empresa acompaña a varias promesas. "Del Blanco se pudo ir, pero Unión lo necesitaba este semestre", asegura.
El famoso Modelo Unión. El agente FIFA Julio Cataldo, Lionel Verde, Mateo Del Blanco y Luis Spahn. La empresa internacional Insúa Group, con Julio como referente, tiene firmados players importantes del actual plantel de Madelón y a muchos juveniles que prometen. Foto: Gentileza
Julio Cataldo conoce, después de tantos años, lo que el genio de Charly García resumió en una frase brillante: "¿Saben dónde está el éxito?...después de las trompadas". Sin dudas, llegó el momento "de las buenas", sabiendo que nada es casualidad. Julio es hoy uno de los representantes y agentes FIFA más importantes y determinantes del "Mundo Unión".Si es por cantidad y calidad de players, el número "1" de estos últimos mercados.
Luego de cerrar las salidas internacionales de Tomás Ignacio Romero al Houston Dynamo 2 de la MLS Next Pro, Fran Pumpido al Toluca de México y Lionel Verde al CSKA de Moscú, tiene a tres "pesos pesados" del actual plantel de Leonardo Carol Madelón: el histórico Lucas Gamba, el vigente Mauricio "Caramelo" Martínez y el cada vez más desequilibrante Mateo del Blanco. Julio no es de hablar ni dar entrevistas, pero un alto del mercado de invierno charló con El Litoral de manera exclusiva.
-Sin dudas, si bien hay que seguir peleando todos los días porque el fútbol profesional es muy competitivo adentro y afuera, debe ser para vos Julio un momento de mucha felicidad...
-Si es por la actualidad creo que es un gran momento tanto para mí como para nuestra empresa y me genera alegría porque es el trabajo de muchos años: son más de diez invirtiendo tiempo, plata y apostando a Unión. Es algo que también me genera orgullo, responsabilidad y agradecimiento tanto a los jugadores que se fueron sumando en estos años como a mi socio Maxi Insúa y a la empresa que siempre me apoyó en este emprendimiento en Santa Fe que arrancó con la llegada de Lucas Gamba...mi amigo y hermano de la vida
-Daría la impresión que se cerró para vos, para Insúa Group y para la institución toda un mercado de salidas más que importante. ¿Es así?
-Este mercado fue muy importante porque se dieron salidas muy importantes tanto para Unión como para nosotros: Tomás Romero a la MLS , Francisco Pumpido al campeón de México y Lionel Verde al equipo más grande de Rusia. Eso habla del fruto de nuestro trabajo pero especialmente del fruto del trabajo de Unión en los últimos años. El "Modelo Unión" se va consolidando con el tiempo y creo que solo le falta un título que sería la frutilla del postre....¡Se que ese título va a llegar!. No quiero olvidarme del trabajo de Nicolás Vazzoler en estos últimos años, potenciando juveniles y generando una reserva que da que hablar en toda la liga y en el exterior.
Otro de los jugadores tatengues que son asesorados por Julio Cataldo e Insúa Group: Mauricio "Caramelo" Martínez, pura pertenencia tatengue. Foto: Manuel Fabatía
-Sin dudas, desde el primer juvenil al último profesional, todos son importantes. Pero hoy en Unión ustedes firmaron tres nombres muy importantes, Julio
-Lucas Gamba, Mauricio Martínez, Mateo del Blanco...es un orgullo estar con ellos y se que los tres pusieron mucho de sí mismos para tener este presente en Unión, incluso dejando de lado ofertas económicas superiores pero todos apostando a terminar este año de la mejor manera. En el caso de Mateo, el club rechazó varias ofertas de clubes importantes en este último mercado, priorizando lo deportivo y lo entendimos. Con Mateo apostamos a que se siga consolidando como uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol argentino después de remarla un montón. En mi caso, yo quería que disfrutara este momento y se que si sigue así vendrán ofertas superadoras que van a beneficiar mucho más. Tanto a Unión como a Mateo.
-Los nombres de jugadores grandes y conocidos están a la luz de todos...Siempre tu "ojo clínico" arrancó con los más chicos en Unión: ¿qué hay abajo?
-Aparte de los jugadores consolidados en Primera y los que salieron a otros clubes, también tengo el orgullo de acompañar a una camada que va a dar mucho que hablar tanto en reserva como en formativas: Cacciabue, Mariotti, Quiroga, Schalbetter y Pividori, son todos chicos 2007/2008 y 2009 que representan el futuro de Unión
-Estos diez años de recorrido en Unión te dan el conocimiento y la autoridad para responder la pregunta: ¿cómo lo ves a Unión y cómo lo ves a Sphan con un nuevo mandato?
-Spahn y todo el oficialismo ( no quiero olvidarme de ninguno pero se me vienen a la cabeza Fabián Brasca , Marcelo Piazza, etc.) siempre me trataron de la mejor manera desde ese día que llegué con Lucas Gamba, que era suplente en el Nacional "B". Son cosas que uno nunca puede olvidarse y siempre hay que ser agradecido. Tampoco quiero olvidarme de Leo Madelón y sus cuerpos técnicos, con los que siempre tuve una gran relación.
-¿Qué es lo mejor de Luis Spahn desde tu visión, estando del otro lado del mostrador?
-Luis Spahn y Union tienen una virtud: a su manera y con sus números siempre cumplen y eso en el fútbol de hoy es muy importante. Es por eso, al menos es lo que yo creo, que hoy los jugadores ven a Unión de Santa Fe como una muy buena opción
Lucas Gamba, uno de los clásicos de Cataldo. Crédito: Manuel Fabatía
-Hablabas de no olvidar esos tiempos duros de los inicios...¿Qué te gustaría agregar, Julio?
-No quiero olvidarme de todos los grandes amigos que hice gracias a Unión y a Santa Fe; quiero agradecerle a todos los que participan y trabajan cada día junto a nosotros en Argentina y forman parte de todo esto: Luis Coria, Cristián Torielli , Eugenio Rampoldi, Santi Elena y el visionario que hace más de 10 años me abrió las llaves de su casa y apostó por mí junto a su gran familia: Emiliano Insúa.
-¿Cómo está hoy el grupo y la empresa en el mundo del fútbol?
-Insúa Group es nuestra empresa y hoy veo el crecimiento que tuvimos en estos últimos diez años: oficinas en Argentina y en España; jugadores representados en una gran cantidad de países de todo el mundo y un respeto ganado en el mundo del fútbol. Todo ello en base a base a trabajo y profesionalismo.
-¿A quién le agradece, Julio Cataldo, este presente?
-No tengo palabras para agradecerle a Dios, solo darle las gracias todos los días.
Maizon Rodríguez
En principio, el regreso de Maizon Rodríguez por Ludueña, a la titularidad, será la única modificación que habrá en el equipo de Leo Madelón para jugar el encuentro de este domingo a las 15 en el bosque platense. El resto de los jugadores está en perfecto estado y el uruguayo se recuperó luego del fuerte golpe recibido en el encuentro de Copa Argentina ante River. Tagliamonte; Vargas, Rodríguez, Fascendini y Del Blanco; Palacios, Mauro Pittón, Martínez y Fragapane; Estigarribia y Tarragona serán los once rojiblancos para jugar ante Gimnasia.
Briasco sería titular en el Lobo
"Otra victoria para empezar a encaminar la clasificación", fue la frase que se escuchó en Abasto durante toda la semana. El plantel de Gimnasia sigue con la puesta a punto para el compromiso del próximo domingo ante Unión en 60 y 118. Tal como adelantó diario Hoy de La Plata, Norberto Briasco viene evolucionando bien en la recuperación de su lesión y es muy probable que logre meterse en el 11 titular para el duelo ante el "Tatengue".
Según pudo averiguar ese medio, Briasco fue convocado por la Selección de Armenia para la doble fecha de Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, pero el delantero albiazul decidió priorizar su recuperación y quedarse Estancia Chica.Cabe recordar que el atacante proveniente de Boca arrastra una lesión muscular sufrida hace tres semanas en el partido ante Lanús, que lo obligó a dejar la cancha. Posteriormente, no pudo estar frente a San Martín de San Juan ni Atlético Tucumán.
En la práctica de fútbol formal, Orfila definirá quién acompaña al "Chelo" Torres en la delantera mens sana. Todo parece indicar que Briasco le está sacando ventaja a Jan Hurtado en la consideración del entrenador uruguayo.
La comisión directiva no le había abonado a los empleados el salario correspondiente al mes de agosto. Además, desde la CD albiazul ya le comunicaron a los trabajadores que los meses que restan hasta fin de año serán complicados en materia económica. Desde el inicio de la semana, tanto en el predio de Estancia Chica como en el Bosquecito y en el Bosque se volvieron a efectuar retención de tareas por parte de los trabajadores. El frustrado pase de Ivo Mammini no le permitió tener "liquidez" a la dirigencia tripera, que ya daba por seguro ese dinero para tapar deudas.
