El agente FIFA con más presencia en el Tate

Julio Cataldo y el Modelo Unión: "Es un club serio y cumplidor..."

Insúa Group asesora a Lucas Gamba, "Caramelo" Martínez, Lionel Verde y la figura tatengue del semestre: Mateo Del Blanco. Además, su empresa acompaña a varias promesas. "Del Blanco se pudo ir, pero Unión lo necesitaba este semestre", asegura.