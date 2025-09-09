A otro nivel y con los mismos jugadores

Madelón hizo lo que el Kily no pudo, no supo o no quiso

Aquellos refuerzos que vinieron a principios de año, con el actual técnico de Platense, eran para jugar con un esquema diferente. Madelón se ubicó con lo que tenía y le dio funcionamiento. Mejoró al equipo en todo: física y tácticamente.