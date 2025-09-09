Madelón hizo lo que el Kily no pudo, no supo o no quiso
Aquellos refuerzos que vinieron a principios de año, con el actual técnico de Platense, eran para jugar con un esquema diferente. Madelón se ubicó con lo que tenía y le dio funcionamiento. Mejoró al equipo en todo: física y tácticamente.
Leo Madelón y la costumbre de arreglarse con lo que le dan y hacerlo funcionar en Unión. Créditos: Manuel Fabatía
Una aclaración ante todo: creo -estoy convencido, en realidad- que el trabajo que hizo el Kily González en Unión fue muy bueno. Lo salvó del descenso, logró que el 2024 fuera un año muchísimo más tranquilo que el 2023 y lo metió en Sudamericana. Se desnaturalizó y se deslució en el final, justamente cuando el presidente abrió la billetera y puso más de 4 palos verdes para que se arme el equipo para esta temporada, luego de un 2024 en el que se habló más de inhibiciones que de refuerzos. El Kily trajo varios jugadores en este 2025 que no utilizaba o que no les podía sacar el jugo. Se equivocó -desde un humilde punto de vista futbolero- en elegir jugadores para un determinado esquema que, finalmente, no utilizó. Y además, hubo un trabajo de pretemporada que no puso suficiente hincapié en la parte física, situación que privó al equipo de hacer gala de aquellos valores que lo distinguieron el año pasado: el de ser un equipo que "te corría hasta abajo de la cama".
El Kily eligió jugadores para un 4-4-2 o un 4-3-1-2 o algo distinto a ese 5-3-2 con el que había logrado una identidad. El caso testigo y lapidario es el de Mauricio Martínez, un jugador bárbaro y al que en Central ya ponían de marcador central, pero que ahora, en Unión y con Madelón, volvió a ser aquel "5" criterioso, de buen manejo de pelota, con pegada precisa y siempre bien ubicado para recibir la descarga de sus compañeros. Otros dos son Fragapane y Palacios, que con el Kily no funcionaron ni tampoco eran titulares indiscutidos como ocurre ahora. Y lo mismo con Estigarribia.
Volviendo al caso de Mauricio Martínez, uno se pregunta por qué la elección -y la erogación importante- que se hizo de un jugador que en ese esquema con el Kily no podía encontrar lugar. Mauricio Martínez es para jugar 4-4-2, con un "5" al lado con el que se complemente. Y Madelón logró que el binomio Martínez-Pittón consiga un nivel de complementación que los hizo potenciar también en lo individual. Además, mejorados físicamente todos (incluidos Fragapane y Palacios), hoy el mediocampo de Unión tiene la intensidad y dinámica necesarias que en el torneo pasado le faltó. Es más confiable el equipo. Y los jugadores son prácticamente los mismos. De los nuevos, Tarragona y Maizon Rodríguez se ganaron un lugar. Pero si falta el uruguayo, como ocurrió con Racing, está Ludueña para ocupar su lugar.
La formación que hoy puede considerarse que es la titular en Unión. De pie: Tarragona, Martínez, Tagliamonte, Estigarribia, Maizon Rodríguez y Fascendini. Agachados: Vargas, Palacios, Fragapane, Mauro Pittón y Del Blanco. Créditos: Matías Pintos
Madelón tomó decisiones que le dieron resultado. Eligió a Tagliamonte y le dijo claramente a Thiago Cardozo que se buscara club si pretendía atajar porque, con él, no iba a arrancar como titular. Le dio confianza a Fascendini. Mejoró notoriamente el mediocampo, tanto en el juego, en la entrega, en lo individual y en lo colectivo. Y trabajó para que la dupla Tarragona-Estigarribia, como el Kily lo hizo en su momento con la dupla Orsini-Balboa, funcione a pesar de que son jugadores de características similares.
En pocas palabras, Madelón hizo funcionar en equipo a los jugadores que el Kily eligió. Trajo refuerzos, algunos de los cuales aún no pudieron mostrarse (caso Durso o el paraguayo Díaz), y otros deberían dar un poco más, como Palavecino, que llegó para suplir el lugar que dejó un chico del club con muchas condiciones como Lionel Verde. Se quedó también sin Domina por una situación que a él lo roza pero de la que no tiene responsabilidad porque pasa estrictamente por lo dirigencial. Pero hizo, de Unión, un equipo compacto, competitivo, en algún punto lógico, sin misterios pero alejado de cualquier previsibilidad para el rival. Unión tiene un esquema simple pero que, a la vez, se convierte en difícil de predecir para el adversario. Y ha conseguido una fortaleza de visitante que antes no tenía. Empató con Boca y le ganó a Instituto y a Racing. Marcó siete goles en estos últimos dos partidos. Y ha conseguido que su valla quede en cero en varios partidos, inclusive contra rivales muy ofensivos y peligrosos como River. No es poco.
Insisto en que no es intención la de defenestrar el trabajo del Kily González, que fue bueno hasta comienzos de este año. Cuando terminó el Apertura y la Sudamericana (Unión salió último en los dos torneos), la sensación era que se habían equivocado feo. Buscaron a Madelón. Leo la pensó, porque si de algo se iba a arrepentir toda la vida, era si las cosas no le funcionaban. Unión ha sido siempre un lugar de alegrías para él. Tenía fundados temores por lo que había sido ese último capítulo del Kily, pero también tenía la convicción de que podía enderezar el rumbo. Y lo consiguió.
No será una semana más en el mundo Gimnasia. Mientras el plantel comandado por Alejandro Orfila retomó los entrenamientos en Estancia Chica para preparar el duelo ante Unión, un futbolista regresará al país para definir su futuro. Luego del paso frustrado al AIK de Suecia y la operación de rodilla en Barcelona con Ramón Cugat, Ivo Mammini volverá a la Argentina para comenzar su rehabilitación. Tras las declaraciones cruzadas entre el cuerpo médico tripero y el entorno del jugador, las partes se reunirán para intentar llegar a un acuerdo. El contrato del delantero de 22 años con el Lobo finaliza en diciembre.
Según se pudo saber, la dirigencia que encabeza Mariano Cowen espera a Mammini para que comience la rehabilitación con el cuerpo médico del club. Pero aún no está confirmado que esto ocurra. En paralelo, la CD mens sana buscará dialogar con el representante del jugador para definir su futuro.
Tal como explicó el reconocido abogado especializado en derecho deportivo Mariano Bambaci, en relación a la obligatoriedad de renovar contrato en caso de lesión el CCT 557/09 establece que el futbolista deberá -hasta recibir el alta médica- seguir percibiendo remuneración. Además, el árbitro de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas (CNRD) aclaró que lo mencionado anteriormente no implica la renovación automática del contrato (ni tampoco de los Derechos Federativos).
Al cumplirse seis años de la presentación de Diego Armando Maradona en el Bosque como entrenador de Gimnasia, sus hijas Dalma y Giannina, quienes se encargan de mantener la cuenta oficial de "Pelusa" en Instagram, no pasaron por el alto el aniversario de la llegada de su papá a La Plata. En el posteo, las hijas del "10" agradecieron a Gimnasia con una sencilla pero emotiva foto: "¡Gracias Lobo!", escribieron junto a los corazones azules y blancos, la foto de Diego y la hinchada Tripera.
Por último, pensando de lleno en el encuentro del próximo domingo a las 15 frente al Tate, el probable equipo de Orfila sería con Insfrán; Pintado, Giampaoli, Susso y Silva Torrejón; Panaro, Garayalde, Seoane y Merlo; Marcelo Torres y Briasco o Hurtado.
El año que viene finalizarán los contratos de algunos jugadores que son clave hoy en el equipo de Madelón. Se trata de Fascendini, Del Blanco y Vargas. La idea de la dirigencia es evitar los problemas que aún persisten con Domina, por lo que tomarán "el toro por las astas" para que no haya problemas con la continuidad de estos jugadores.
Sin dudas que los tres son "vendibles", no solo por rendimiento, sino también por edad. Vargas jugará el partido del fin de semana en La Plata y luego quedará afectado a la selección sub 20 que partirá el 24 con destino a Chile para jugar el Mundial que dará comienzo el 28.
Otro tema es el vinculado a Matías Tagliamonte. Unión tiene contrato con el jugador hasta diciembre y cuenta con una opción a su favor por 500.000 dólares por el 50 por ciento del pase. Teniendo en cuenta el nivel del arquero rojiblanco, se cae de maduro que se hará el esfuerzo económico para que continúe.
También finalizará en diciembre el contrato de Mauricio Martínez. Unión tiene una opción con Rosario Central por 350 mil dólares, por lo que es otro de los temas que se analizarán en estos días que faltan para el fin del vínculo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.