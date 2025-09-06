Unión: descanso, Maizon recuperado y sería el último partido de Vargas

Leo Madelón decidió darles el fin de semana libre al plantel profesional, luego de una semana dura como fue la anterior, cuando el equipo tuvo que recibir a Huracán, enfrentar a River en Mendoza por la Copa Argentina y luego la visita ante Racing.
A no asustarse, porque Vargas por ahora no se va. Ocurre que se viene el Mundial sub 20 de Chile y es muy probable que los convocados definitivamente por Placente jueguen por última vez en la fecha que viene.
La cosecha fue buena en la Liga Profesional y ese partido ante el equipo de Gallardo que se terminó perdiendo en la definición por penales, quedando eliminado de la Copa Argentina, algo que no repercutió en absoluto en el plantel, ya que a los pocos días produjo una buena actuación ante la Academia.
Sirven estos días de receso por la doble fecha de Eliminatorias, para que se termine de recuperar el uruguayo Alex Maizon Rodríguez, que jugó un buen partido ante River pero debió viajar de inmediato a Santa Fe por la lesión en el tobillo. El viernes, Maizon Rodríguez trabajó normalmente por lo que se deduce que podría estar el domingo de la semana que viene, cuando Unión visite a Gimnasia en La Plata.
Otro que terminó con molestias fue Mauricio Martínez, pero también se estima que llegará en buenas condiciones para el encuentro del fin de semana.
Con este panorama y teniendo en cuenta que Madelón ha encontrado una base titular, se deduce que la única modificación sería el regreso de Maizon Rodríguez en reemplazo de Ludueña, que cubrió bien ese lugar que dejó el uruguayo y cumplió una aceptable labor en Avellaneda.
El del domingo sería el último partido de Lautaro Vargas, ya que estuvo entrenando toda la semana con el sub 20 de Placente que va a jugar la próximo Copa del Mundo de la categoría, en Chile. El defensor de Unión sería reclutado luego del partido con Gimnasia, para iniciar la fase final de la preparación para el certamen ecuménico, que se jugará desde el 27 de setiembre hasta el 19 de octubre en el país trasandino.
Argentina debutará el 28 con Cuba, luego jugará el 1 de octubre con Australia y el 4 con Italia, todos en Valparaíso, en los partidos que conformarán el grupo D del torneo. También está convocado el arquero Agustín Chávez, quien tiene muchas chances también de formar parte de la lista definitiva.
El resto de los jugadores se encuentra bien. "Tenemos un plantel sanito", dijo el técnico Madelón, lo cual es una gran verdad pues si algo no ha ocurrido con estos jugadores, es soportar el problema de lesiones. Por eso, Leo ha podido armar una base titular que ha mantenido y que, de no mediar inconvenientes, tendría resuelta para jugar contra Gimnasia y sería con Tagliamonte; Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini y Del Blanco; Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Fragapane; Tarragona y Estigarribia.
Cuando falte Vargas, seguramente le llegará la chance de jugar a Emiliano Alvarez, el lateral uruguayo que ya tiene algunos minutos en Primera. Para ese puesto, Madelón también cuenta con el Tati Gerometta, que se quedó a pelear un lugar cuando había tenido un ofrecimiento de Chaco For Ever, y la alternativa de Nicolás Paz, que supo jugar en esa posición.
