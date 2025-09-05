Habla de la confianza que les dio Madelón

Fragapane asegura que "lo que cambió en Unión fue la cabeza"

El ex MLS, que volvió a ponerse la camiseta del Tate, es un fiel reflejo de lo que fue Unión en este 2025: desconocido con el "Kily" y muy mejorado con Leo Madelón. "La pretemporada nos sirvió mucho", agrega.