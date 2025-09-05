Fragapane asegura que "lo que cambió en Unión fue la cabeza"

A los 32 años y después de varias temporadas en la MLS con la franquicia Minnesota United, Franco Fragapane decidió volver al fútbol argentino con la camiseta de Unión, donde había jugado más de 50 partidos con 11 goles. Era, sin dudas, uno de esos fichajes en modo "obsesión" que exigía al "Kily" Cristian Alberto González, por ese tiempo el entrenador tatengue.
Ahora, con la llegada de Leo Madelón, se vio "otro Unión" y se ve en la cancha "otro Fragapane", mucho más acorde a las expectativas que había generado su retorno a López y Planes. Antes de irse a un merecido fin de semana libre (el plantel profesional rojiblanco descansará sábado y domingo), Franco Fragapane fue uno de los que habló con la prensa en Casasol. A propósito del parate FIFA por las Eliminatorias, aseguró que "está bueno para descansar un poco, aunque yo quiero jugar ya; la semana sirve para recuperarse y seguir trabajando".
Una de las primeras consultas, justamente, pasó por su aspecto personal en cuanto al rendimiento: bajo nivel como todo el grupo en la primera parte del año y resurrección futbolística con la llegada de Leonardo Carol Madelón. "Me faltaba adaptación, pero esta pretemporada nos sirvió mucho y ahora se nota en la cancha. Lo que cambió es la cabeza de todos los jugadores y la confianza que nos da el cuerpo técnico. Veníamos muy mal de visitante, y ahora estamos haciendo todo lo que nos pide el entrenador".
En cuanto al rendimiento grupal, donde se vio un Unión mejorado y con resultados (arrancó a dos del descenso y ya está con un oxígeno de ocho puntos del fondo), Fragapane explicó: "Estamos muy bien, como se vio en los últimos partidos. Fuimos superiores a nuestros rivales y eso nos da confianza para seguir creciendo. En mi caso, antes era más eléctrico, ahora trato de ser más reflexivo. La experiencia te hace pensar más en la cancha, y eso ayuda al equipo. Puede ser que me falte convertir, pero mientras el equipo gane y los delanteros puedan marcar, estoy tranquilo. El gol vendrá en su momento".
En cuanto al nivel interesante de los actores en la zona de medios del nuevo Unión de Madelón, el ex MLS aseguró que "con Mateo Del Blanco hablamos mucho y nos entendemos dentro de la cancha. Eso es fundamental para tomar decisiones rápidas y eficientes". Finalmente, se refirió al cambio total de Unión en condición de visitante: "Antes nos costaba mucho ganar fuera de casa. Ahora estamos mejor y peleando en la parte alta. Los rivales nos van conociendo, pero si mantenemos nuestro nivel, nos va a ir bien", cerró "Fraga".
Luego del entrenamiento de este viernes con algo de fútbol en el estadio, los jugadores fueron licenciados por Leonardo Carol Madelón, con fecha de retorno para el lunes. Hay que recordar que Unión volverá a jugar el domingo 14 de septiembre, desde las 15, visitando a Gimnasia y Esgrima de la Plata en el Bosque.
Gimnasia, rival tatengue, sufre falta de gol
Gimnasia derrotó a Atlético Tucumán en el Bosque y dejó atrás las dos caídas al hilo. El equipo de Alejandro Orfila volvió a sumar de a tres en el Torneo Clausura y tomó aire en la lucha por la permanencia, pero sufriendo nuevamente, prácticamente una constante.
El Lobo fue superior a los tucumanos pero sin lograr aprovechar de manera definitiva la ventaja numérica, lo que lo complicó en los minutos finales. Otra vez terminó imponiéndose por apenas un gol, distancia corta teniendo en cuenta la paridad reinante en el fútbol argentino.
En lo que va del Clausura, los de Orfila han podido inflar las redes por duplicado en una única oportunidad. Lo dicho se dio en el triunfo ante Godoy Cruz en Mendoza, donde Panaro y Torres marcaron para la visita. Las otras dos victorias, por uno ante Independiente y por el mismo margen ante los de Pusineri.
Además, en materia de goles, un único protagonista festejó en más de una oportunidad dentro de un equipo al que le cuesta y mucho llegar a ellos. Tiene sólo cinco en siete jornadas, con el mencionado Torres, con dos, como el máximo artillero.
Sin dudas, un aspecto en el que tendrá que profundizar el DT, comenzando con la prueba ante Racing de este viernes. El regreso de Jan Hurtado, quien volvió a la titularidad, quizás le dé al Lobo ese salto en ofensiva que aún le falta y que arrastra en todo el 2025. Los cinco goles de Gimnasia en el Clausura: Marcelo Torres: 2 (Godoy Cruz, Lanús); Manuel Panaro: 1 (Godoy Cruz); Gastón Suso: 1 (Independiente); En contra: 1 (Martínez, Atlético Tucumán).
Más allá de este tema de la contundencia, Alejandro Orfila recibió una muy buena noticia en Estancia Chica, ya que se sumó a trabajar a la par del plantel, Franco Torres, el extremo correntino ya se recuperó de la lesión ligamentaria sufrida en enero y buscará meterse en la consideración del DT en los últimos meses del año. La novedad en el predio deportivo de Abasto, la dio Franco Torres, quien estaba en la última etapa de su recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior y menisco de su rodilla sufrida en enero de este año y en el inicio del mes de septiembre recibió el alta médica.
De esta manera, Torres ya comenzó a trabajar a la par del plantel en Estancia Chica, tras siete meses de recuperación y ahora tendrá alrededor de un mes más de trabajo en busca de sumar ritmo físico y futbolístico para poder ser considerado por Alejandro Orfila. El técnico uruguayo suma una nueva variante en ofensiva con el regreso de Torres, quien competirá en el puesto con Jeremías Merlo, el actual titular en el sector derecho del ataque, Alejandro Piedrahita y Maximiliano Zalazar. El correntino es bien considerado por Orfila, quien confía poder darle oportunidades antes del cierre del año.
