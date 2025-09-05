Unión se quedó con el clásico de futsal ante Colón
En Monte Vera y por la quinta fecha del Clausura 2025 del fútbol sala de la Liga Santafesina, el conjunto Tatengue se impuso 5 a 3 ante el Sabalero y se llevó una nueva edición del Clásico de la ciudad.
Unión, el ganador en la noche de Monte Vera. Crédito: Gentileza Prensa de la Liga
Este jueves en cancha de Gimnasia y Esgrima de Monte Vera por el torneo de Futsal de la Liga Santafesina el Unión de Julián Barisone supo ser paciente cuando fue perdiendo y fue letal cuando el Colón de Jonatan Romitti ya no estaba encontrando los caminos para hacerle daño. Final: 5 a 3.
Tres veces lo fue ganando la escuadra del barrio Centenario y tres veces logró igualar el resultado el elenco de la avenida López y Planes. Todo eso había ocurrido en la primera etapa, cuando las piernas estaban con energías nuevas.
La segunda etapa empezó pareja, con los rojiblancos y los rojinegros intentando lastimar, dejando todo supeditado a errores defensivos: El capitán del Negro quiso despejar, Cortese presionó y el rebote le quedó a Parola con el arco solo y a su merced.
Al ratito nomás, cuando Unión había logrado pasar al frente por primera vez en el partido, Barrera quiso salir con la personal sobre la banda derecha, Augusto Cortese atoró nuevamente esa salida, recuperó la naranja y cuando encaró a Pintos sacó un balinazo al caño izquierdo del golero Sabalero y puso todo 5 a 3, lo que después serían cifras definitivas.
Colón, no pudo ser. El sabalero de gran desempeño en los últimos torneo, se quedó con las manos vacías. Crédito: Gentileza Prensa de la Liga
Una nueva edición del Clásico de Santa Fe quedó para Unión, recordando que la última, la del Apertura, también había sido triunfo Tatengue, pero en el estadio Roque Otrino.
Otros resultados
Este miércoles se ya se habían jugado dos encuentros de esta quinta fecha del campeonato de Futsal de la Casa Madre: Regatas y el Polideportivo por un lado habían igualado 3 a 3 mientras que el último campeón Universidad cayó por 5 a 1 ante Villa Dora, justamente el rival de aquella noche de la consagración.
Se cierra este viernes
La fecha culminará con 3 juegos, donde cabe mencionar que Sanjustino quedó libre: STV se verá las caras contra Semillero, Dos Banderas se enfrentará a Colón de San Justo y en la localidad de Gobernador Crespo, el Deportivo Unión será anfitrión de Náutico El Quillá.
Síntesis del partido
Unión 5: 1- Agustín Colli, 2- Leonardo Lanche, 3- Ramiro Benítez, 4- Francisco Parola, 5- Marcos Bonetti, 6- Gianfranco Obregón, 7- Tobías Leones, 8- Agustín Amado, 9- Matías Galcerán, 10- Santiago Antas (c), 11- Augusto Cortese, 12- Facundo Prai, 13- Giuliano Morzán y 14- Daniel González. DT: Julián Barisone.
Colón 3: 1- Guillermo Pintos, 2- Santiago Chiavarini, 3- Marcelo Bardus, 4- Leandro Lurig, 5- Maximiliano Fedele, 6- Fernando Graña, 7- Fernando Gallo, 8- Germán Britos (c), 9- Santiago Enrique, 10- Tomás Corazza, 11- Matías Britos, 12- Mariano Velázquez, 13- Gastón Balbuena y 14- Axel Barrera. DT: Jonatan Romitti.
Goles: Tomás Corazza (C), Santiago Antas (U), Germán Britos (C), Francisco Parola (U), Fernando Graña (C), Tobías Leones (U), Francisco Parola (U) y Augusto Cortese (U).
Árbitros: Maximiliano Manduca (A1), Leandro Vivas (A2), Joaquín Urbani (A3) y Santiago Adrover (Cronometrista).
Estadio: Gimnasia y Esgrima de Monte Vera.
