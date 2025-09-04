Mateo, ese motorcito de la casa en Unión: “Trabajé mucho y hoy se nota…”
Dicen que, más allá de la mejoría salarial y la lógica renovación del vínculo, posiblemente le lluevan ofertas en el verano para salir de Unión. Es el todo-terreno zurdo que le ganó la pulseada a todos.
Del Blanco, una de las joyitas de Unión. Foto: Marcelo Ruiz
Unión está feliz, en modo Madelón. Se nota en la cancha, en la tabla, en ese oxígeno con el tema descenso: los jugadores arrancaron a dos unidades y hoy, en medio del parate por la fecha FIFA, le sacaron ocho puntos a los que sufren con la pérdida de la categoría, todo un drama en el fútbol argentino.
Mateo Del Blanco es el motorcito tatengue: jugador de la casa, en su momento resistido por la posición en la cancha: “No es 3, no sabe marcar”. La realidad es que, con mucha prepotencia de trabajo, le ganó la pulseada a todos. Se acomodó, es parejito, rinde mucho y mete asistencias de gol. Casi siempre, la pelota quieta nace de sus pies.
Mateo Del Blanco, uno de los jugadores de mejor rendimiento individual en Unión
Fue una de las figuras en el batacazo contra Racing, un grande, en Avellaneda: “Necesitábamos ese partido para ratificar la confianza más que nada. No es casualidad lo que venimos haciendo, ahora debemos seguir así y seguir sumando”, explica el jugador formado en Santa Fe Fútbol y de rápido pase al Tate. “Estamos muy bien. Esta semana bajamos un poco las cargas, pero siempre es lindo entrenar en este ambiente después de estar en un buen momento”.
La salida del “Kily”, la llegada de Madelón: “El semestre pasado no arrancamos ni terminamos bien, fue muy malo. Este semestre es totalmente distinto, dimos otra imagen y esperamos seguir así”. Acaso, el máximo exponente de ese cambio es el casillero “visitante”, con victorias en la ruta y lejos del 15 de Abril: “Nos pone muy contentos, estamos en buen camino y queremos seguir sumando lo máximo posible”.
Como se sabe, la TV lo viene eligiendo como figura y los números de la Liga Profesional lo destacan casi siempre en Unión: “Lo de las estadísticas suma, pero lo importante es el equipo, tratar de mejorar siempre para el bien del grupo”. En cuanto a la incidencia positiva de Leo Madelón en el banco como DT, Mateo no ahorra elogios para el ex “10” del Tate: “Siempre nos dice que no vayamos por ir, sino ir con contundencia. Mejor pasar tres veces y hacerlo bien, que seis veces sin aprovechar las oportunidades”.
“Siempre nos dice que no vayamos por ir, sino ir con contundencia". Foto: Juan Manuel Foglia
Un firme interés del Toulouse de Francia, algo de Chile, la mira de Talleres de Córdoba y el seguimiento de Racing aparecieron en el horizonte del mercado de invierno. Pero decidió quedarse en López y Planes. A su agente, Julio Cataldo, no le faltarán ofertas; al club tampoco. “Estamos hablando de renovar mi vínculo. Con respecto a mi mejoría, trabajé mucho y gracias a Dios hoy se nota. Siempre hubo que sufrir, los malos momentos unen al grupo, y hoy estamos disfrutando de este presente. Esto es paso a paso, partido tras partido. No pensamos ni en la tabla de abajo ni en la de arriba, solo en dar lo mejor en cada encuentro”, cerró el motorcito de la casa en Unión.
