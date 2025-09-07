Unión le ganó 3 a 2 a Racing en Avellaneda

Mientras que en Racing hay tres jugadores con pasado en Unión: Franco Pardo, Juan Ignacio Nardoni y “Rocky” Balboa. Los tres (que serían titulares) dejaron una muy buena imagen en el club. Pardo se fue recientemente siendo figura de la defensa y capitán del equipo. Por Nardoni, surgido de las canteras Tatengues, la erogación de La Academia lo convierte en una de las ventas más importantes de la historia de Unión y con la chance de dejar mucho más dinero por el 30 por ciento que aún mantiene. Y Balboa hizo un muy buen 2024, año que le permitió remontar vuelo en su carrera y llegar a la Academia, para muchos en forma sorpresiva.