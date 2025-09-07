Unión le ganó 3 a 2 a Racing en Avellaneda

Unión se enfrentó este domingo por la noche a Racing por la fecha 7 de la Zona A del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
El Tatengue venció a La Academia en el Cilindro por la fecha 7 de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
El Tatengue visitó a La Academia desde las 21.15 en el estadio Presidente Perón, también conocido como El Cilindro de Avellaneda. Fue televisado por Espn Premium.
El encuentro tuvo como árbitro principal a Nazareno Arasa, acompañado por Pablo Gualtieri y Gisella Bosso como asistentes, mientras que Marcelo Sanz fue el cuarto árbitro, y en el VAR estuvieron Álvaro Carranza y Joaquín Gil.
El equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón comenzó de mejor forma la segunda parte de la temporada 2025, luego de un flojo torneo con el Kily González. Si bien perdió en octavos de final de Copa Argentina ante River, dejó una buena imagen. Y en el torneo local, el rojiblanco se mantenía expectante con 7 unidades, a partir de dos victorias, tres empates y una derrota. En su zona, es el equipo que menos goles recibió (tan solo tres) y logró marcar siete tantos.
El conjunto de Avellaneda, por su parte, continúa firme en la Copa Libertadores y la Copa Argentina. Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Costas vienen flojos en el torneo local y, en la fecha anterior, cayeron goleados 4 a 1 ante Argetinos Jrs. en La Paternal.
Unión le ganó 3 a 2 a Racing en su casa.
En el último minuto, Mura descuenta y el partido queda 3 a 2, a favor del visitante y Araza adiciona un mintuo al encuentro.
El árbitro saca una tarjeta amarilla para Facundo Mura. Racing Club tiene 2 jugadores amonestados.
Augusto Solari pone a Unión 3 a 1 frente a Racing Club.
Sale Juan Ignacio Nardoni, entra Elías Torres.
Sale Julián Palacios, entra Emiliano Álvarez.
Sale Adrián Balboa, entra Luciano Vietto; sale Gabriel Rojas, entra Facundo Mura.
Sale Mauricio Martínez, entra Rafael Profini; sale Franco Fragapane, entra Augusto Solari.
Sale Agustín Almendra, entra Duván Vergara, sale Santiago Solari, entra Tomás Conechny.
Unión y Racing volvieron a la cancha...
Unión le gana a Racing Club por 2 a 1 con goles de Marcelo Luciano Estigarribia y Cristian Alberto Tarragona.
¡La pelota se fue al córner! Deberá reponer desde la esquina Racing Club. El encargado de tirarlo es Agustín Almendra.
Segundo gol de Tarragona y Unión le gana 2 a 1 a Racing en la primera mitad.
Estigarribia empata el partido para el Tate a los 28 minutos.
Martínez anotó para el local el primer gol oficial del encuentro.
Araza invalidó el gol de Unión, tras cosultar el Var.
Mauro Pittón abrió el tablero para el Tate
¡La pelota se fue al córner! Deberá reponer desde la esquina Unión. El encargado de tirarlo es Franco Fragapane.
A las 21.15, el encuentro dio comienzo en el Cilindro...
Durante el partido de hoy por Argentina - Primera División, en Racing Club el capitán del equipo será Gabriel Arias mientras que en Unión será Mauro Pittón.
El plantel ya realiza movimientos precompetitivos en El Cilindro de Avellaneda.
El encuentro será dirigido por Nazareno Arasa. El árbitro estará acompañado por los asistentes Pablo Gualtieri y Gisella Bosso; Marcelo Sanz como 4º árbitro; Álvaro Carranza en el VAR y Joaquín Gil en el AVAR.
Presente en la previa del partido de Unión ante Racing, a través de Enrique Cruz.
Dos futbolistas con pasado en Racing se desempeñan hoy en el plantel profesional de Unión, y tres ex Tatengues son parte del actual equipo de La Academia.
En Unión está el arquero, Matías Tagliamonte, con pasado albiceleste y cuyo pase todavía le pertenece al club de Avellaneda, quien llegó a Unión a préstamo hasta fin de año, con una opción de 500 mil dólares por la mitad del pase. También está el refuerzo de este semestre, Augusto Solari, con un gran recuerdo en Racing, donde jugó durante cuatro años y salió campeón por el torneo local en 2019, con un gol suyo en el empate consagratorio 1-1 frente a Tigre.
Mientras que en Racing hay tres jugadores con pasado en Unión: Franco Pardo, Juan Ignacio Nardoni y “Rocky” Balboa. Los tres (que serían titulares) dejaron una muy buena imagen en el club. Pardo se fue recientemente siendo figura de la defensa y capitán del equipo. Por Nardoni, surgido de las canteras Tatengues, la erogación de La Academia lo convierte en una de las ventas más importantes de la historia de Unión y con la chance de dejar mucho más dinero por el 30 por ciento que aún mantiene. Y Balboa hizo un muy buen 2024, año que le permitió remontar vuelo en su carrera y llegar a la Academia, para muchos en forma sorpresiva.
El vestuario está listo y los jugadores realizan los primeros movimientos precompetitivos bajo techo. Fotos: Gentileza Unión.
Solo una baja tendrá Madelón para la noche de este domingo. Se trata del uruguayo Alex Maizon Rodríguez, quien sufrió una lesión en uno de sus tobillos ante River por Copa Argentina y quedó descartado para el duelo ante Racing.
Unión, que viene de quedar eliminado ante River de la Copa Argentina, se enfrentará esta noche ante Racing, que viene de ser goleado por Argentinos en la última fecha del torneo local.
