Domingo a las 15 contra Gimnasia en La Plata

Madelón espera por Maizon para poner el mismo Unión

Arranca la semana tatengue después del parate FIFA por las Eliminatorias y aparece la excursión dominguera a La Plata. Vargas, que estará en la lista final de Placente para el Mundial de Chile, juega contra Gimnasia y luego viaja con la Sub 20.