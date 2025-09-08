Madelón espera por Maizon para poner el mismo Unión
Arranca la semana tatengue después del parate FIFA por las Eliminatorias y aparece la excursión dominguera a La Plata. Vargas, que estará en la lista final de Placente para el Mundial de Chile, juega contra Gimnasia y luego viaja con la Sub 20.
La recuperación final y total del tobillo del zaguero uruguayo Maizon Rodríguez es lo único que le quita el sueño a Leonardo Carol Madelón con la hermosa excusa de repetir el once titular de Unión que viene de dar el batacazo contra Racing en el Cilindro de Avellaneda. El próximo compromiso del Tate será este domingo, desde las 15, visitando a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el siempre complicado bosque en la ciudad de las diagonales. A propósito de Leo Madelón, seguramente será ovacionado este domingo cuando aparezca en el estadio "tripero", ya que dirigió y salvó a Gimnasia dos veces del descenso de categoría.
Después de mucho tiempo, la gente de Unión banca y repite un equipo que ya sale de corrido, casi de memoria: Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. Es el once que se la peleó a River Plate hasta el final en Mendoza por Copa Argentina, metió dos gritos seguidos de visitante y se aleja del fantasma del descenso: estaba a dos puntos antes de Leo; ahora ya tomó un oxígeno de ocho unidades y con varios equipos metidos en el mismo tema de la parte baja en la tabla acumulada.
En cuanto al tema Lautaro Vargas, que orgullosamente inscribirá su nombre en la lista oficial de la Selección Argentina Sub 20 en el Mundial de Chile (también hay expectativas por Chávez, el arquerito tatengue), el cuerpo técnico de Leo Madelón ya tiene la info que el ex ADIUR juega contra Gimnasia este domingo y después ya queda afectado al trabajo previo que ordene Diego Placente.
Como se sabe, el equipo dirigido por Diego Placente continúa con un nuevo ciclo de trabajos. De cara al Mundial de Chile, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre, el plantel argentino realizó un ensayo futbolístico ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el predio Lionel Andrés Messi. Durante el encuentro, que constó de dos tiempos, el técnico realizó distintos cambios para observar jugadores, seguir repasando conceptos y aceitando movimientos de cara a la Copa del Mundo. Una vez más, Lautaro Vargas fue titular.
¿Quién será el reemplazante de Vargas después de Gimnasia?: el último viernes Leo Madelón aprovechó para "mover" a los que habitualmente no son titulares y en ese equipo alternativo el que marcó la punta derecha fue el uruguayo Emiliano Álvarez, supuestamente contratado de antemano por esta posible convocatoria final de Lautaro Vargas. La otra chance, a la que incluso le dio visibilidad el propio entrenador, es la de Nicolás Paz marcando la punta derecha (es una función que ya conoce).
A propósito de Lautaro Vargas, ex Defensa y Justicia antes del Tate, llega a Casasol como consecuencia de un ofrecimiento de la gente de ADIUR a Carlos Cóppola, por entonces colaborador de Nicolás Vazzoler. El referente de ADIUR era Fabián Soldini, conocido como "el primer representante de Messi" y quien manejaba a Lautaro Vargas.
Ahora, en el mejor momento individual en Unión y con el Mundial Sub 20 a la puerta de la esquina, Lautaro Vargas decidió no seguir con Soldini: su nuevo representante es Pablo Sabbag, cuya escudería representa a varios futbolistas conocidos (entre ellos, Mosqueira, Zenón, Portillo, Morales, etc.). En principio, el contrato con Unión que habían firmado Vargas con Soldini era hasta diciembre de 2026. Ahora, ya con Sabbag como representante, la idea es poder abrir el contrato, mejorarlo y extenderlo.
Para muchos, siempre y cuando mantenga este nivel interesante en Unión, además del plus para poder hacer un buen Mundial Sub 20 en Chile con la camiseta argentina, Lautaro Vargas es (junto con Mateo Del Blanco, obvio) "el jugador a vender" en el mercado de verano que se viene por López y Planes. Más allá de todo, Leo ya empieza a "trabajar" en el mejor reemplazo.
Orfila ya piensa en el mejor "Lobo" ante el Tate
El plantel de Gimnasia vuelve al trabajo este lunes después de tener un par de días de descanso. El plantel realizó una práctica de fútbol muy intensa ante Racing en el final de la semana pasada y por eso el DT, Alejandro Orfila, le dio un fin de semana libe a los jugadores. El Lobo volverá a jugar el domingo próximo, desde las 15, en el estadio de 60 y 118 ante Unión, en otro partido clave para seguir escapándole a la tabla de abajo y empezar a mirar con cariño la clasificación a los Playoffs del Torneo Clausura.
El equipo tendrá su segundo partido de local de forma consecutiva, teniendo en cuenta que el encuentro ante el Tatengue es el Interzonal, por lo que deberá aprovechar esa ventaja. En cuanto al posible once titular, el plantel tripero se enfrentó en dos amistosos este viernes ante Racing en el Cilindro De Avellaneda, los titulares empataron sin goles, mientras que los suplentes ganaron por la mínima con gol de Alan Sosa. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de varios titulares, que no disputaron el encuentro por decisión de Alejandro Orfila.
En el equipo principal que paró Orfila ante la Academia hubo seis variantes con respecto al que viene de vencer a Atlético Tucumán en el inicio de la semana y solamente se repitieron en el equipo la línea de fondo y el delantero Jan Hurtado.
Debido a los minutos acumulados, Nelson Insfrán, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo, Manuel Panaro y Marcelo Torres, no jugaron el compromiso de prueba ante Racing y aprovecharon para hacer diferentes ejercicios físicos.
De esta manera, el cuerpo técnico busca equilibrar los minutos y que la mayor parte del plantel, que no viene tendiendo competencia fin de semana tras fin de semana pueda tener ritmo futbolístico pensando en lo que queda del Torneo Clausura.
Además, en los amistosos ante Racing, estuvieron ausentes Matías Melluso y Norberto Briasco, quienes ya están recuperados de sus lesiones, pero desde el cuerpo técnico decidieron no exigirlos para no correr riesgos y volverán a trabajar con mayor intensidad durante la semana entrante.
