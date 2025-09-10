Mientras Leo piensa en Gimnasia

¿Efecto Dómina?: Unión extendió a Del Blanco y ahora va por Vargas

Al polifuncional zurdo lo aseguró, con el contrato, hasta diciembre de 2028. En la otra banda, la idea es hacer lo mismo con el hoy titular en la Sub 20 de Placente: mejorar y extender. Son los dos jugadores a vender.