Vivaldo: "Estamos en terapia y tengo que enfrentarlo pero...¡Yo sufro por Colón!"

Pero el amor es más fuerte...¿Te acordás "Flaquito? Como si el reloj no marcara las horas: el "Tuca" Risso, Jorge Vivaldo y "Chupete" Marini. El domingo, si el equipo de Vivaldo no le gana a Colón, desciende a la "B" Metro. Y si le gana...lo complica al Sabalero. Foto: Manuel Fabatía