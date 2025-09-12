Vivaldo: "Estamos en terapia y tengo que enfrentarlo pero...¡Yo sufro por Colón!"
El domingo, desde las 15.30, el Talleres de Vivaldo recibe al Colón de Medrán en una cancha destrozada. Habla de su sueño por dirigir al Sabalero pero avisa: "Hoy Colón, con Medrán, tiene un gran entrenador".
Pero el amor es más fuerte...¿Te acordás "Flaquito? Como si el reloj no marcara las horas: el "Tuca" Risso, Jorge Vivaldo y "Chupete" Marini. El domingo, si el equipo de Vivaldo no le gana a Colón, desciende a la "B" Metro. Y si le gana...lo complica al Sabalero. Foto: Manuel Fabatía
Hace un año, siendo entrenador de Brown de Adrogué, hacíamos una entrevista antes de su llegada al Cementerio de los Elefantes y el "Flaco" Jorge Antonio Vivaldo decía a El Litoral: "Me duele verlo a Colón en la B, hace apenas tres años era campeón del fútbol argentino". Una rara gambeta de la historia y una burla del destino lo ponen otra vez en el mismo lugar: como DT de Talleres de Remedios de Escalada y enfrente de su querido Colón, donde llegó en 1994 para ascender en 1995 después de un largo peregrinar del "Negro" en las duras canchas del ascenso.
El recuerdo de ese ascenso inolvidable, de la mano del "Buche" Nelson Pedro Chabay, surge solo: "Sí, la verdad fuimos elegidos, ¿no?. Esta semana estuvimos hablando con varios medios de ahí de la ciudad, aunque siempre estoy hablando con ustedes y con este partido...obviamente que más. Mirá, no me puedo imaginar lo que deben estar viviendo ahora los jugadores de Colón. Cuando sale lo de Santa Fe, para atajar en Colón, llego después de la final perdida en Córdoba por penales. Era como que la gente había llegado hasta ahí y había vuelto a dejar de creer. Ese fue un año donde tuvimos altibajos, llegamos al Reducido y nos quedamos afuera, hasta que después me tocó seguir. Tuve la fortuna de quedarme ese segundo año, armar un equipazo que era tan equipo adentro como fuera de la cancha y lograr ese ascenso: Pero también nos tocó vivir algunas semanas difíciles: recuerdo que nos sostenían los resultados de los clásicos que gracias a Dios los podíamos ganar. Volviendo al partido del domingo, a pesar que la soga la tenemos nosotros con Talleres, entiendo este momento de Colón", comenta en charla con ADN GOL (96.7).
Y el túnel del tiempo ese amorío de Vivaldo con el Sabalero trae más recuerdos: "En ese tiempo, Colón venía de años y años de estar en la B. Lo que pasa ahora es que acá, hace tres o cuatro años, fuiste campeón de Primera; entonces es tan difícil esta situación para la gente y este momento de Colón en el ascenso. Yo hablo mucho con "Chupete", hablo con los chicos del grupo y obviamente que sufro por Colón, más allá que hoy me toca este fin de semana que sea mi adversario. Es una situación compleja, difícil, inimaginable. Es difícil, cuando sucede duele el doble.
-La verdad, "Flaco", nos parece que esto de Colón es una película, que no es algo real: a cuatro fechas del final y sin estar afuera de un descenso a la "B" Metro
-Sí, son cosas inimaginables. Pasó en otros años y con otros clubes: Chacarita por ejemplo, de jugar en Primera a irse a la "C". Hay problemas, seguro, que son institucionales pero de todo tipo. Todos tienen, cuando pasan estas cosas, algún grado de culpa. Vos nombrabas lo de Talleres, un equipo netamente vendedor: pasa de tener un plantel competitivo a un equipo que te queda diezmado y jugando copa. La verdad, jugar copa te desgasta un montón: los viajes, la logística, ir a jugar a Venezuela te implica a lo mejor un viaje de 22 horas, escalas. Muchos equipos que juegan y llegan a instancias finales de Copa Argentina del ascenso sufren en el campeonato local. Es muy difícil poder sostener una doble competencia; es más, les cuesta a los grandes a veces. No se si tendrá que ver con tantas cosas que hemos vivido, lo de la pandemia y perder gente querida: es como que los golpes anímicos se sienten el doble, el triple de lo que eran antes.
El Pulga Rodríguez no pudo desequilibrar ante Estudiantes de Río Cuarto y entró en la mediocridad e intrascendencia de todo el equipo, hasta el momento en que fue reemplazado. Foto: Manuel Fabatía
-¿Cómo se hace hoy, para estar fuerte como DT de Talleres de Remedios de Escalada?
-Cuando llegamos acá, a Talleres, el equipo hacía once fechas que no hacía un gol, estaba descendido, último: lo más cercano que teníamos en ese momento eran el CADU y Central Norte de Salta. Nos costó el arranque, el equipo empezó a mejorar, empezó a convertir, empatamos con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, empezamos a ver buenos resultados. Es más, ganamos tres partidos seguidos de local y nos preparamos para jugar una gran final con el CADU de local hace tres fechas. Perdimos un partido increíble, errando cinco goles abajo del arco y eso fue un mazazo, porque nosotros de pasar al CADU y quedar hipotéticamente a seis puntos de otros rivales, perdimos esa final.
-¿Y qué hicieron "Flaco", como cuerpo técnico?
-Intentamos levantarlo como podíamos, trabajar mucho, entrenar mucho. Fuimos a Temperley, hicimos un gran partido, las que tuvimos no las aprovechamos y perdimos en el descuento. Ahí te parás y decís: "Che, escúchame, juego bien y no gano." Entonces, hay que estar muy encima del jugador y darle herramientas propias de juego. A cada partido uno lo va preparando diferente, de acuerdo a cómo se va dando, pero lo anímico es seguro que pega y es muy difícil de poder sostener. Tratamos de hacerlo, de preparar, de motivar. Sabemos que nuestra situación es complejísima, estamos en terapia intensiva. Necesitamos ganar todos los partidos y nos preparamos para eso. Es día a día lo nuestro.
-¿Es real que esta semana ya rescindieron contratos en Talleres y se te fueron jugadores de Escalada?
-Sí, hubo algo de eso también. Había chicos que también por esta situación estaban muy desgastados, es difícil en el día a día. Hay un par de chicos que ya no iban a tener posibilidad de jugar, que preferían no venir más y no estaban cómodos; la verdad que si es mejor para ellos y si se sienten mejor así, lo más conveniente era que arreglen su salida.
-La cancha, todos comentan, es la peor del ascenso. Al conocer ustedes los pozos, los piques, los desniveles...¿es una ventaja de Talleres sobre Colón?
Mirá, a la cancha nosotros no la tocamos, ni la pisamos. No nos la prestan porque la están mejorando, entonces acá somos tan visitantes como los que vienen a jugar; así que literalmente nos perjudica. Incluso, cuando jugamos en buenas canchas el equipo se potencia. Nosotros siempre como cuerpo técnico nos fuimos adaptando a las características de los jugadores para ir armando sistemas y partidos de acuerdo a esas circunstancias. Los planes de juego tienen que ver con cómo juegan mis jugadores porque no soy de los entrenadores que obligan a los jugadores.
-Primero Brown de Adrogué y ahora Talleres de Escalada...¿Vivaldo está haciendo la "Colimba" para sentarse en algún momento en el banco de Colón como DT?
-¡Ojalá! Es algo que me gustaría en su momento. Hoy Colón tiene un gran entrenador, Medrán es uno de los técnicos jóvenes con una proyección enorme. Sus equipos tienen una idea bien sólida y con fluidez de juego. Yo lo conozco a Ezequiel mucho, hemos charlado alguna vez. La la verdad que el desgaste emocional que he sufrido con Brown de Adrogué y este año en Talleres ha sido deportivamente para mí lo más difícil de mi carrera, porque si hay algo que me pega en el alma es perder un partido. No te digo que estoy cansado ni nada, pero te va golpeando. Yo siempre fui un fanático de lograr objetivos. Me llama la atención poderosamente el respaldo que yo he tenido siempre de parte de los jugadores y de los dirigentes, porque con esta campaña cualquiera ya se tendría que haber ido de este club.
