Medrán probó variantes

El Pulga, ¿titular o al banco?

Garrido tiene una sobrecarga muscular, a García lo probó de titular, podría entrar Barreto por Luis Miguel Rodríguez y hay una chance de que pueda viajar Bernardi.

La ausencia del Pulga genera expectativas sobre el equipo que alineará Colón. Crédito: Manuel Fabatía.
 13:41
Por: 

Ezequiel Medrán arma el mejor Colón posible para jugar este domingo en Remedios de Escalada, con algunas novedades. Por ejemplo, en una de las prácticas de fútbol de esta semana probó con Barreto abierto por izquierda, con Lago acompañando a Castro y el Pulga afuera de los once titulares.

Hay una decisión que ya tomó y es la de que ingrese Facundo Sánchez en reemplazo de Bettini. Luego, en la mitad de la cancha, tal como anticipó El Litoral, probó con Cristian García en reemplazo de Yunis, quien posiblemente sea tenido en cuenta para el partido de este sábado por semifinales de la Copa Santa Fe (a las 15, a puertas cerradas, en el Brigadier López) y el otro movimiento es el ya apuntado en el sector ofensivo.

Otra alternativa que podría manejar Medrán es la de Garrido en el medio acompañando a Talpone, pero el volante que ingresó en el segundo tiempo ante Estudiantes de Río Cuarto está con una sobrecarga muscular y no ha podido entrenarse normalmente.

El Pulga fuera del once titular en los últimos ensayos de Colón. Crédito: Manuel Fabatía.El Pulga fuera del once titular en los últimos ensayos de Colón. Crédito: Manuel Fabatía.

Con este panorama, el equipo que probó Medrán en algún momento de los ensayos futbolísticos de la semana, fue con Giménez; Sánchez, Thaller, Ortiz y Castet; Jourdan, García, Talpone y Barreto; Lago y Castro.

Habrá que esperar hasta el último entrenamiento (sábado por la mañana previo al viaje), para conocer su decisión final.

Además, es posible que Christian Bernardi integre el listado de viajeros. En principio, estaría descartado, pero la chance le asiste en el caso de que encuentren una hombrera para que pueda jugar en caso de necesidad. Si llega a viajar, seguramente será para integrar el banco de relevos ante el equipo del Flaco Vivaldo, que tiene una remota chance de poder mantener la categoría.

