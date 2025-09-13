Sánchez, Garrido y Barreto

Medrán planea tres cambios en Colón para la visita a Talleres

Tal como anticipó El Litoral, el Pulga Rodríguez irá al banco y es posible que Lago juegue de punta con Castro y que Barreto lo haga como volante por izquierda. El partido de este domingo se juega a las 15.30 en Remedios de Escalada.