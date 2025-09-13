Medrán planea tres cambios en Colón para la visita a Talleres
Tal como anticipó El Litoral, el Pulga Rodríguez irá al banco y es posible que Lago juegue de punta con Castro y que Barreto lo haga como volante por izquierda. El partido de este domingo se juega a las 15.30 en Remedios de Escalada.
José Barreto volverá al 11 titular.
Foto: Manuel Fabatia
Ezequiel Medrán tiene en la cabeza tres modificaciones para jugar este domingo a las 15.30 ante Talleres, en Remedios de Escalada, para dar el paso que falta para conseguir mantener al equipo en la principal categoría de ascenso en el fútbol argentino.
Un cambio se cae de maduro por la mala actuación que tuvo Bettini y la decisión de que aparezca Facundo Sánchez marcando la punta derecha de la defensa.
Las claves de Medrán para salvar a Colón
En el mediocampo, se recuperó Oscar Garrido de una sobrecarga muscular y esto lo habilita para que sea de la partida como titular, en reemplazo de Yunis.
Y arriba, Medrán piensa en un equipo más suelto y apuesta a Barreto en reemplazo del Pulga, aunque con Lago jugando más de punta junto a Castro y Barreto volanteando por izquierda en el 4-4-2 que propone el técnico rojinegro, que también irá por su primera victoria, ya que, hasta el momento, el equipo empató un partido y perdió los dos restantes bajo su conducción.
Si esto se confirma, Colón jugará ante Talleres con Giménez; Sánchez, Thaller, Ortiz y Castet; Jourdan, Garrido, Talpone y Barreto; Lago y Castro, con lo cual tanto el Pulga Rodríguez como Gigliotti irán al banco de suplentes.
El Pulga Rodríguez irá al banco de suplentes.
Nada hará cambiar el concepto por esta pésima campaña que viene cumpliendo el equipo sabalero en una temporada para el olvido, que, además, se constituye en una de las peores de los 120 años de historia recientemente cumplidos por el club.
En el caso de Medrán, en estos siete partidos que le toca dirigir se juega la continuidad para el año que viene, en un proceso que tendrá un acto electoral, el 30 de noviembre, en el que se elegirán autoridades. Por eso, el contrato de Medrán es con duración hasta el 31 de diciembre del año que viene pero tiene una cláusula de rescisión a fines de este torneo.
¿Qué se juega Medrán?, a convencer a todos en estos siete partidos (ya se jugaron tres) y contar con un voto de confianza para ser el elegido y continuar en el cargo para el 2026, donde habrá que aprender de la gran cantidad de errores cometidos para dar vuelta la historia y hacer una campaña diametralmente opuesta.
Por lo pronto y buscando ese resultado que asegure la categoría, Medrán repite esquema y tratará de que el equipo tenga más concentración para evitar situaciones que ocurrieron en los últimos partidos, como por ejemplo los goles de pelota quieta que le hicieron en los tres encuentros que lleva dirigidos (Chacarita, Defensores de Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto).
Una temporada para el olvido y el futuro de Medrán
La situación angustiante que se vive, hizo también que muchos de los partidos que se han perdido (11 en los últimos 14), hayan sido por la mínima diferencia, lo cual refleja que el equipo tampoco muestra rebeldía ante la adversidad y basta con que le conviertan un gol para que se caiga y no pueda remontar el resultado.
Inclusive, uno de los partidos que ha ganado (ante Central Norte de Salta, en Salta), fue por 4 a 3, luego de ir ganando 4 a 1 al término del primer tiempo y terminó apretado y pidiendo la hora. Fue en el ciclo Minella, en el que Colón ganó dos partidos seguidos (el otro fue ante Almirante Brown), pero perdió cinco y eso fue lo que motivó también la salida del técnico santafesino.
Buscado ese resultado que asegure la categoría, Medrán repite esquema
Esta es otra cuestión, la de los técnicos, que revela que el gran problema está adentro de la cancha. Colón arrancó con el Pata Pereyra (primera vez que dirigía como “jefe de grupo”), siguió con Yllana (venía de sacar campeón a Aldosivi el año pasado), continuó con Minella (de la casa y con el que los jugadores manifestaron que se sentían “cómodos”) y terminó con Medrán (conocedor de la categoría, a punto de ascender con Gimnasia de Mendoza el año pasado cuando perdió la final con San Martín de San Juan).
Ninguno logró que el equipo funcione. Y así se llegó a este final de año angustiante y con esa sensación de frustración que nadie le podrá sacar al hincha sabalero, al menos hasta que comience un nuevo campeonato.
A Colón le quedarán, luego de este partido, tres más. Recibirá en Santa Fe a Deportivo Morón, el domingo de la semana que viene; luego visitará el sábado 27 a Estudiantes en Caseros y terminará con Defensores Unidos de Zárate jugando como local en la última fecha, el primer fin de semana de octubre pero aún sin fecha fija.
Es de esperar que ya para ese partido todo esté terminado en este deseo de continuar en la máxima categoría de ascenso, algo que nadie se planteaba como objetivo a principios de este año y que marca claramente el fracaso de la campaña.
