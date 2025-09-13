Perdió 3-0 el CADU: si Colón empata mantiene la categoría

Los goles de Acosta, Berterame y Rostagno para Estudiantes de Caseros (3-0) frente a Defensores Unidos de Zárate (CADU) le dieron alivio al Mundo Colon: si el Sabalero empata este domingo frente a Talleres de Remedios de Escalada habrá asegurado la permanencia en la Primera Nacional a tres fechas del final de la temporada. Hoy, sin jugar, Colón le lleva 9 puntos al CADU: si empata, se extenderá a diez unidades cuando quedarán tres fechas; o sea, no lo podrá alcanzar más el equipo de Zárate al Sabalero.
Estudiantes goleó 3-0 al CADU y le dio una gran mano a Colón que mantiene los 9 puntos de ventaja y con solo empatar mañana ante el último, Talleres de Remedios de Escalada, podría revalidar su participación en la segunda categoría del fútbol argentino.
"El equipo de Santiago Davio perdió frente al Pincha y comprometió su continuidad en la categoría. Si Colón suma ante Talleres de Escalada, el Celeste bajará a la Primera B", titula el sitio Solo Ascenso.
Por la trigésima primera fecha de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional, en el estadio Cuidad de Caseros, Defensores Unidos perdió 3-0 ante Estudiantes. Mateo Acosta, Gonzalo Berterame y Darío Rostagno hicieron los goles de la tarde.
Luego de lo que había sido la derrota contra Morón, el CADU visitaba al Pincha con la obligación de ganar para poder seguir soñando con la salvación. Sin embargo, el equipo dirigido por Santiago Davio no pudo con su rival de turno, cayó por goleada y quedó al borde del descenso.
A los 29 minutos del primer tiempo, Estudiantes se puso en ventaja. Tras un centro que vino desde la derecha, Mateo Acosta con un remate de volea venció al arquero Mauricio Aquino y así se terminarían yendo al descanso.
Estudiantes se impuso ante Defensores Unidos, un resultado que favorece a Colón.
Ya en el complemento, a los 10', luego de un envío por bajo, Gonzalo Berterame infló la red y amplió diferencias en favor del local. Y ya sobre el cierre de la tarde, en una jugada similar al segundo gol, Darío Rostagno decretó el 3-0 definitivo.
Con este resultado, Defensores Unidos comprometió seriamente su continuidad en la segunda categoría, ya que si este domingo Colón suma al menos un punto contra Talleres de Escalada el Celeste bajará a la Primera B. El próximo partido para los de Zárate será ante Chicago en condición de local.
