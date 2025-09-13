El Sabalero juega mañana en Escalada

Perdió 3-0 el CADU: si Colón empata mantiene la categoría

Con goles de Acosta, Berterame y Rostagno, Estudiantes de Caseros derrotó a Defensores Unidos de Zárate por 2 a 0. El Sabalero, empatando, le sacará diez y quedarán nueve por jugar.