¿Se seguirá escondiendo o dará la cara?

Godano, el gran responsable de esta vergüenza que hoy es Colón

Su última aparición pública importante fue en un programa institucional y comercial en una FM de la ciudad de Santa Fe. Fue hace dos meses y aseguró: “Con Yllana hasta el final” (al otro día lo despidieron). ¿Alguien sabe dónde está el presidente de Colón y qué piensa?.