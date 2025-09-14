Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras la derrota de Colón ante Talleres (RE)

Colón perdió este domingo por la tarde ante Talleres de Remedios de Escalada por 2 a 0 en el marco de la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional de fútbol de AFA.
De esta manera quedaron las posiciones en la zona B del Torneo de la segunda división del fútbol argentino, luego de que el Sabalero cayera de visitante ante el Rojo de Escalada.
El duelo se disputó desde las 15:30 horas en el estadio Pablo Comelli de la provincia de Buenos Aires. Los goles fueron convertidos por Martín Leonel Batallini.
Gonzalo Pereira fue el elegido por la AFA para dirigir el encuentro. Estuvo acompañado por los jueces de línea Mariano Rossetti y Marcelo Errante; Julio Barraza fue el cuarto árbitro.
