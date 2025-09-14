#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Fecha 30

Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras la derrota de Colón ante Talleres (RE)

De esta manera quedaron las posiciones en la zona B del Torneo de la segunda división del fútbol argentino, luego de que el Sabalero cayera de visitante ante el Rojo de Escalada.

Colón cayó 2 a 0 ante Talleres de Escalada, que marcha último de la tabla. Créditos: Juan Manuel Foglia.
 21:01
Por: 

Colón perdió este domingo por la tarde ante Talleres de Remedios de Escalada por 2 a 0 en el marco de la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional de fútbol de AFA.

El duelo se disputó desde las 15:30 horas en el estadio Pablo Comelli de la provincia de Buenos Aires. Los goles fueron convertidos por Martín Leonel Batallini.

Gonzalo Pereira fue el elegido por la AFA para dirigir el encuentro. Estuvo acompañado por los jueces de línea Mariano Rossetti y Marcelo Errante; Julio Barraza fue el cuarto árbitro.

Tabla de posiciones

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Colón
Primera Nacional

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro