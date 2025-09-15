El equipo no toca fondo

Tenso clima en Colón: hinchas reclaman que "den la cara"

El equipo entrenaba en el complejo "4 de Junio" y un grupo de simpatizantes colgaron banderas y "reclamaban" que aparezcan dirigentes y /o jugadores. Algunos quisieron entrar y los frenó la policía. Luego, se trasladaron a la sede de J.J Paso y Dr. Zavalla.