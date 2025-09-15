#HOY:

El equipo no toca fondo

Tenso clima en Colón: hinchas reclaman que "den la cara"

El equipo entrenaba en el complejo "4 de Junio" y un grupo de simpatizantes colgaron banderas y "reclamaban" que aparezcan dirigentes y /o jugadores. Algunos quisieron entrar y los frenó la policía. Luego, se trasladaron a la sede de J.J Paso y Dr. Zavalla.

Se vivieron minutos de tensión en el predio sabalero.
Los malos resultados, el peligro de perder la categoría y otras cuestiones que hacen a una vergonzosa campaña de Colón en la Primera Nacional hizo que un grupo de hinchas se convoquen en el ingreso al predio 4 de Junio, ubicado a la vera de la autopista Santa Fe - Rosario.

Los simpatizantes se agolparon en el portón de ingreso. Foto: Luis Cetraro.Los simpatizantes se agolparon en el portón de ingreso. Foto: Luis Cetraro.

Los simpatizantes colgaron banderas, entonaron cánticos y reclamaban "que den la cara" los protagonistas y directivos de este preocupante presente para el club de barrio Centenario.

Por lo que pudo saber El Litoral, había unas 50 personas en la puerta del complejo y algunas intentaron sortear el portón. La policía impidió ese avance disparando con cartuchos anti tumultos.

La policía acudió ante los desmanes en el predio.La policía acudió ante los desmanes en el predio.

A la sede

Minutos más tarde, la convocatoria se trasladó a la sede central del club, en J.J Paso y Dr. Zavalla, en el extremo sur de la ciudad de Santa Fe.

Allí también replicaron pedidos de que las autoridades "den la cara" y según manifestaron en videos que circulan en redes sociales son hinchas que no "están rompiendo nada".

