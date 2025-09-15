Tenso clima en Colón: hinchas reclaman que "den la cara"
El equipo entrenaba en el complejo "4 de Junio" y un grupo de simpatizantes colgaron banderas y "reclamaban" que aparezcan dirigentes y /o jugadores. Algunos quisieron entrar y los frenó la policía. Luego, se trasladaron a la sede de J.J Paso y Dr. Zavalla.
Se vivieron minutos de tensión en el predio sabalero.
Los malos resultados, el peligro de perder la categoría y otras cuestiones que hacen a una vergonzosa campaña de Colón en la Primera Nacional hizo que un grupo de hinchas se convoquen en el ingreso al predio 4 de Junio, ubicado a la vera de la autopista Santa Fe - Rosario.
Los simpatizantes colgaron banderas, entonaron cánticos y reclamaban "que den la cara" los protagonistas y directivos de este preocupante presente para el club de barrio Centenario.
Por lo que pudo saber El Litoral, había unas 50 personas en la puerta del complejo y algunas intentaron sortear el portón. La policía impidió ese avance disparando con cartuchos anti tumultos.
A la sede
Minutos más tarde, la convocatoria se trasladó a la sede central del club, en J.J Paso y Dr. Zavalla, en el extremo sur de la ciudad de Santa Fe.
Allí también replicaron pedidos de que las autoridades "den la cara" y según manifestaron en videos que circulan en redes sociales son hinchas que no "están rompiendo nada".
