Iván Delfino, ex DT de Colón, llegó a la punta sin tener grandes nombres
Derrotó 1 a 0 a Mitre de Santiago del Estero con otro gol de Lucas González y alcanzó la cima de la zona. El "Grandote" metió cinco victorias consecutivas y va por todo buscando la gran final por el primer ascenso.
Un entrenador "Grandote". Enorme campaña de Iván Raúl Delfino con el "León" del Imperio en Río Cuarto: lo puso al equipo en la punta de su zona y va por todo en las tres fechas finales que quedan: Chaco For Ever, Almirante Brown y Central Norte. Foto: Manuel Fabatía
En el marco de la fecha 31 de la Zona B de la Primera Nacional, Estudiantes de Río Cuarto, de la mano del "Grandote" Iván Delfino, se impuso 1 a 0 sobre Mitre de Santiago del Estero en el Estadio Antonio Candini. Así el León sumó otra victoria (la quinta consecutiva) y, con este resultado, comparte momentáneamente la punta mientras aguarda el resultado del partido de Gimnasia de Mendoza con Agropecuario. El Celeste ganó por la mínima en el estadio Antonio Candini, luego de que convirtiera nuevamente Lucas González tras una gran jugada colectiva.
De esta manera, Estudiantes de Río Cuarto suma 56 unidades y busca estirar la buena racha en este tramo final. La semana que viene se medirá con Chaco For Ever, en condición de visitante; luego enfrentará a Almirante Brown y cerrará frente a Central Norte. La racha positiva del Celeste (últimos 5 triunfos en 5 partidos jugados): Mitre 1-0 (Lucas González); Colón 1-0 (Lucas González); Temperley 1-0 (Martín Garnerone); Defensores Unidos 2-1 (Brian Orosco y Gonzalo Maffini); Estudiantes de Caseros 1-0 (Brian Orosco).
El desarrollo del partido
El primer tiempo fue parejo y de pocas situaciones de peligro, la primera la generó la visita a los 21 minutos donde respondió de buena manera Olivera para tapar el remate de Rosales. El Celeste recién a los 34 tuvo su primera chance y fue efectivo, con el disparo de Lucas González logró abrir el marcador. A los 36 llegó el primer cambio en el local, se retiró lesionado Ferreira, en su lugar ingresó Fontana.
Estudiantes de Río Cuarto sigue a buen ritmo.
El gol le dio confianza a los dirigidos por Delfino y a los 40 estuvo cerca de aumentar la diferencia pero Ledesma se quedó con el cabezazo de Antonini. Con la ventaja en el marcador, Estudiantes en el complemento retrocedió algunos metros y jugó de contra, eso llevó a que Mitre tome mayor protagonismo y tenga la posesión de la pelota. La visita contó con varias posibilidades de conseguir la igualdad, la más clara fue a los 24 con un remate Díaz y nuevamente respondió Olivera.
El local tuvo en el cierre el segundo, pero el remate de Galván dio en el palo. Gracias a la efectividad, al trabajo defensivo y a la actuación de su arquero, Estudiantes se quedó con los tres puntos en casa, resultado que le permite subirse a lo más alto del grupo con 56 puntos, lo mismo que suma Gimnasia de Mendoza, equipo que juega mañana ante Agropecuario.
El próximo compromiso para el elenco riocuartense será en condición de visitante frente a Chaco For Ever, rival empató sin goles con Defensores de Belgrano y marcha séptimo con 49 unidades. Esta es la síntesis:
Estudiantes: Brian Olivera; Matías Ruíz Díaz, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Lucas Angelini; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Tomás Gonzalez, Mauro Valiente; Lucas Gonzalez y Javier Ferreira. DT: Iván Delfino.
Mitre: Roberto Ledesma; Cristian Díaz, Facundo Weichniak, Facundo Melillán, Marcos Sánchez; Matías Kabalín, Juan Ignacio Alesandroni, José Rosales, Rodrigo Gonzalez; Nelson Romero y Lucas Ríos. DT: Cristian Mazzón.
Gol: 34'PT Lucas Gonzalez (E). Estadio: Antonio Candini. Árbitro: Lucas Cavallero
