Colón concentra antes y Medrán mete mano para el domingo

Colón vive momentos clave para su futuro deportivo y no se deja nada librado al azar. Por lo pronto, este viernes por la noche se iniciará la concentración para el encuentro del domingo a las 17 que será dirigido por Nazareno Arasa, un árbitro de Primera División al que le tocará, en este caso, dirigir un partido que tiene gran importancia para los dos equipos, ya que Deportivo Morón está dentro del lote de clasificados para el Reducido por el segundo ascenso, pero necesita seguir sumando puntos todavía para asegurar esa clasificación.
Ezequiel Medrá, el DT sabalero, probó ayer con Zahir Ibarra de lateral por derecha en lugar de Facundo Sánchez y también apostó a Conrado Ibarra pero en la posición de volante y no de defensor, en reemplazo de Jourdan. Arriba, el técnico colocó desde el arranque de la práctica a Bernardi como titular acompañando a Castro. El esquema fue un 4-4-1-1 o un 4-2-3-1 según el lugar que ocupen los dos carrileros.
El equipo que arrancó la práctica fue con Giménez; Zahir Ibarra, Thaller, Ortiz y Castet; Lago, Yunis, Talpone y Conrado Ibarra; Bernardi y Castro. Luego, siguió probando y, por ejemplo, puso a Jourdan como titular, pasando Lago a la izquierda y saliendo Conrado Ibarra del equipo. Fueron pruebas y el equipo quedará definitivamente confirmado luego del entrenamiento de este sábado, que será el último antes de enfrentar a Deportivo Morón.
Colón define su formación para enfrentar a Deportivo Morón este domingo. Foto: Juan Foglia.
Recordemos que la diferencia de Colón con los dos equipos que luchan abajo, es de 8 puntos y 9 puntos, respectivamente, sobre Talleres de Remedios de Escalada y el CADU, con 9 por jugarse. Y que ambos equipos arrancarán antes sus respectivos compromisos: el CADU recibirá en Zárate a Nueva Chicago a partir de las 15.30, Talleres visitará a Mitre de Santiago del Estero a las 16 y Colón iniciará su partido con Deportivo Morón a las 17. Es decir que el partido del CADU finalizará cuando se esté jugando el primer tiempo de Colón y el de Talleres, antes de que comience el segundo tiempo en el Brigadier López. Si alguno de los dos no gana, Colón no necesitará de su resultado para asegurar la permanencia.
Por otro lado, quedó ratificado el pedido que se hizo para que los socios ingresen con la cuota paga de agosto y no sea exigible la de setiembre. De lo que no hubo respuesta es sobre la solicitud de que se ingresen elementos de percusión al estadio, algo que es resorte exclusivo del Ministerio de Seguridad y es la sanción que recibió el club – entre otras – luego de los sucesos ocurridos en ocasión del partido con Mitre de Santiago del Estero.
Por último, el presidente del club, Víctor Francisco Godano, se hará presente para charlar con los jugadores este viernes. Si habrá o no premio extra, es algo que todavía no ha sido confirmado por los protagonistas.
