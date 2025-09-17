Colón, La Plata, Santa Fe, supresión de descensos, cuestiones de seguridad y charla con los referentes
El presidente Godano estuvo en la reunión del comité en el estadio Unico con Kicillof y no se trató la posibilidad de suprimir dos de los cuatro descensos en la Primera Nacional. En Santa Fe, el resto de los dirigentes y el grupo de apoyo se dividió para ver los temas de Seguridad para el domingo y hablar con el técnico y el plantel.
Colón vivió un miércoles “movidito”. En Santa Fe, dirigentes y protagonistas del arco político que conformaron un grupo de apoyo, se reunieron primero con Fernando Peverengo y otras autoridades policiales y de seguridad, en tanto que, un rato más tarde, el epicentro se trasladó al predio sabalero, donde hubo una charla con Ezequiel Medrán, el Pulga Rodríguez, Nicolás Talpone y Christian Bernardi. En Buenos Aires, el presidente Víctor Godano se dio cita en el estadio Único de La Plata que ahora lleva el nombre de Diego Armando Maradona, donde se llevó a cabo una reunión de comité ejecutivo y estuvo presente el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentándose un máster plan de obras para que ese escenario que no se usa, se convierta en una alternativa a utilizar por las selecciones nacionales.
Había una tensa expectativa por esa reunión de comité ejecutivo. ¿Por qué?, porque los rumores daban cuenta de una posibilidad de suprimir dos de los cuatro descensos de la Primera Nacional y que solo el último de cada zona pierda la categoría.
“El comité ejecutivo está en condiciones de tomar este tipo de determinaciones sin necesidad de asambleas ni nada por el estilo”, confiaron fuentes seguras a El Litoral. ¿Qué pasó?, nada. Fue un encuentro en el que se habló mucho de política, se cruzaron en un prolongado abrazo Tapia y Kicillof, muchas fotos y punto. La posible discusión sobre este tema –que involucra a Colón, naturalmente- quedó para la semana que viene o para nunca, de acuerdo a cuál sea el interés real que exista en esta Afa cambiante, que viene tomando este tipo de determinaciones en los últimos tiempos (no olvidarse de que el año pasado se suprimieron los descensos en Primera para que se llegue al número de 30 equipos).
La reunión de los dirigentes de Colón este martes. Foto: Gentileza
En Santa Fe, Germán Williner, Gustavo Abraham y el encargado de seguridad del plantel profesional se reunieron con Fernando Peverengo. El operativo no será diferente a otros. Se ajustarán detalles y lo que se solicitó fue que se permita el ingreso de elementos de percusión al estadio (no banderas). De esto último se tomó nota pero no existe aún una respuesta precisa de parte de la organización del operativo.
¿Y en la reunión con los jugadores?
Allí se lo sumó a Luis Medero, el ex jugador de Colón que forma parte del grupo de trabajo de Ricardo Luciani (junto a Nelson Agoglia).
También se dieron cita varios de los principales referentes de todos los grupos políticos, como Oscar Yódice, el profesor Carlos Trod, Luis Valdez y gente del entorno de Ricardo Magdalena, quien se dio cita en la reunión del martes cuando abandonó sus ocupaciones personales en Buenos Aires para viajar a Santa Fe a participar puntualmente del encuentro con los dirigentes sabaleros.
Los jugadores están "comprometidos a dejar todo el domingo". Foto: Manuel Fabatia
¿Con qué se encontraron?
Con jugadores que en ningún momento plantearon problemas económicos, que se comprometieron a dejar todo en la cancha el domingo, deseosos de dar el paso que falta para mantener la categoría y admitiendo la catarata de errores y malas actuaciones que lo llevaron de una manera peligrosa e increíble a este durísimo momento.
Por su parte, cada referente se comprometió también a acompañar desde su lugar, incitando a la gente a mantener un buen comportamiento en la cancha y que el aliento sea lo único que baje desde las tribunas para que, entre todos, se pueda conseguir ese buen resultado que últimamente escasea en Colón y que ha llevado, a esta campaña, a ser una de las peores de la historia (en cantidad de derrotas, igualando a la del descenso de 1981 y solo por debajo de la de 1959 cuando se produjo el descenso a la C).
Medrán volvió a manifestar que está con fuerzas y con el ánimo predispuesto para revertir esta situación, idéntico mensaje que dejaron los jugadores. Todavía no hay indicios del equipo porque faltan varios días, ni tampoco una confirmación en cuanto a adelantar la concentración, aunque todo parece indicar que podría ser el viernes o si no, el sábado, como se hace habitualmente.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.