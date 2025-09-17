Un movido miércoles sabalero

Colón, La Plata, Santa Fe, supresión de descensos, cuestiones de seguridad y charla con los referentes

El presidente Godano estuvo en la reunión del comité en el estadio Unico con Kicillof y no se trató la posibilidad de suprimir dos de los cuatro descensos en la Primera Nacional. En Santa Fe, el resto de los dirigentes y el grupo de apoyo se dividió para ver los temas de Seguridad para el domingo y hablar con el técnico y el plantel.