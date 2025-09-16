Liberaron a los tres detenidos por la protesta del lunes en Colón

Mirá tambiénTensa tarde para Colón: hinchas reclamaron que "den la cara" en el predio y la sede
La liberación de las tres personas que habían sido detenidas por los hechos acontecidos en el predio 4 de Junio de Colón, fue la novedad en el comienzo de este martes que promete ser “movidito” teniendo en cuenta la citación de la comisión directiva sabalera a las principales agrupaciones políticas.
La gestión, para liberar a los detenidos, fue llevada a cabo por la propia dirigencia en la persona del secretario Pedro Passeggi. Fue la promesa, luego de la charla que tuvieron los dirigentes con los hinchas que también se hicieron presentes en la sede del club y mantuvieron un diálogo con el citado Passeggi, Germán Williner y José Pisarello.
Por otra parte, este miércoles a las 10 se llevará a cabo la reunión con las fuerzas policiales y los funcionarios de Seguridad de la provincia de Santa Fe, a fin de diagramar el operativo para el partido del domingo en el barrio Centenario ante Deportivo Morón.
Luego de la tarde agitada del lunes y con el antecedente inmediato de lo que ocurrió en el encuentro ante Mitre de Santiago del Estero, cuando se debió suspender el partido por los proyectiles que se arrojaban al campo de juego y se resolvió continuar la disputa al día siguiente y a puertas cerradas, se tratará de ajustar todo lo que sea necesario para que no haya inconvenientes que puedan perjudicar al club y agravar el ya delicado cuadro de situación.
