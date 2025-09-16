Ecos de la reunión con la CD

Grupo de apoyo en Colón, reunión con el plantel, llenar la cancha el domingo y buen comportamiento

Los referentes políticos, salvo el “vignattismo”, acudieron a la convocatoria de los dirigentes sabaleros. Se permitirá que el hincha entre con cuota paga de agosto y pedirán que el plantel concentre el jueves.