Grupo de apoyo en Colón, reunión con el plantel, llenar la cancha el domingo y buen comportamiento

Este martes por la tarde, en el hotel de campo, se llevó a cabo la reunión convocada por la comisión directiva de Colón con los principales referentes políticos y lo más trascendente es que se ha formado un grupo de apoyo que visitará al plantel este miércoles al mediodía, se pedirá el adelantamiento de la concentración para el jueves, también una reunión con los encargados del operativo de seguridad y se permitirá que los socios que no están al día puedan entrar con la cuota paga del mes de agosto para que el marco sea multitudinario el domingo ante Deportivo Morón.
Tal cual ocurrió en la otra reunión –la de hace diez días- no estuvo presente la gente del anterior oficialismo. Nuevamente se le cursó la invitación a Gustavo Ingaramo, pero no se dio cita y tampoco informó la causa de su ausencia ni la de alguno de los que integran el brazo político del “vignattismo”.
También se dejó conformado un grupo de apoyo con la presencia de un referente de cada grupo político, quienes van a asistir al encuentro con los jugadores y el cuerpo técnico y también a la reunión que se le pedirá a Fernando Peverengo.
“La reunión fue muy tranquilizadora, productiva, haremos el esfuerzo conjunto para que Colón gane el partido que debe ganar”, dijo Ricardo Luciani. En cuanto a los hechos ocurridos el lunes en el predio y en la sede, dijo que “estaríamos acusando a alguien que no sabemos si lo señalamos con el dedo, esperemos que no se repita porque hechos como este le hacen un gran daño al club. Se van a tomar medidas para jugar con más público de lo habitual. El 90 por ciento de las fuerzas políticas de la institución estuvieron presentes en esta reunión, estamos de acuerdo en salir adelante todos juntos, unidos, y que el domingo se desarrolle una jornada en paz y se tomarán medidas para que vaya más gente a la cancha”, agregó Luciani, haciendo referencia a esta decisión de que se ingrese con cuota de agosto.
Por su parte, Ricardo Magdalena señaló que “encontramos la mejor predisposición por parte de la comisión directiva y de este grupo para ir todos juntos para demostrar que Colón es uno solo y todos nosotros somos aves de paso, es Colón lo que queda. A veces hay que anteponer Colón por encima de todo”, dijo el hombre que viene presentándose sistemáticamente en cada acto electoral desde el 2013, quien también opinó sobre los hechos del lunes: “No hay forma de que uno pueda avalar un acto de violencia ni tampoco un acto de represión”.
“Tengo mis diferencias con Godano, pero de lo que no tengo ninguna duda, es que es buena gente. Pero por encima de Godano está Colón y lo que debemos priorizar es eliminar el fantasma ese del descenso que nos tiene preocupados a todos los colonistas. Estoy seguro de que el domingo se termina”, agregó.
“No me sorprende que no haya estado la gente de Vignatti. Como tampoco me sorprendería que salgan a decir ahora qué se debe hacer, cuando no lo hicieron en su momento. No los tengo en cuenta”, continuó el máximo referente de la agrupación que lleva su nombre.
Sobre lo deportivo, dijo que “cuando arrancó este proceso nadie suponía que íbamos a tener uno de los peores equipos de la categoría. Se han reconocido errores y ese es un gesto de buenas personas. Van a quedar diez contratos en diciembre, del tema elecciones se habló muy poquito y se suscribió un acta para ratificar la fecha del 30 de noviembre, hablaremos con Peverengo por lo del domingo y estaremos para dialogar y apoyar al plantel y al cuerpo técnico”.
Otro de los referentes políticos de Colón, Gustavo Abraham, hizo hincapié en el encuentro de este miércoles con el plantel y la reunión con el Ministerio de Seguridad. “Tenemos que hacer valer el jugador de más que tenemos con nuestra gente. Es fundamental llenar la cancha, apoyar al equipo y evitar cualquier incidente”, señaló.
Sobre lo que pasó el lunes, dijo que “es lamentable que pasen estas cosas, no podemos cometer medio error y si eso pasa el domingo, capaz que nos cuesta la categoría. Tenemos que controlarnos y controlar al que tenemos al lado. No hay espacio para los personalismos”, dijo el candidato a presidente en varias elecciones.
“Uno de los temas que planteamos es adelantar la concentración del plantel, posiblemente el jueves sea el día adecuado y lo charlaremos con el técnico. Hoy, el objetivo es el deportivo, firmamos un acta, la fecha del 30 de noviembre es inamovible y pediremos por nota que ingresen los bombos y todos esos elementos que convierten al partido en una fiesta”, agregó.
De los dirigentes no habló nadie, salvo Germán Williner, quien lo hizo en medio de la reunión para comentar el motivo de la convocatoria a las fuerzas políticas y para aclarar que no hay problemas económicos con el plantel y ratificar que en ningún momento hubo, ni siquiera, amague de renuncia por parte de Medrán.
