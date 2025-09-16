#HOY:

Medrán nunca pensó ni le dijo a alguien que iba a renunciar

No se descarta que en la semana salga a hablar con toda la prensa para desmentir rumores. Tal como informó El Litoral, en ningún momento hubo dudas respecto de la continuidad del entrenador sabalero.

Se sabe que, en momento de crisis, la usina de rumores crece y muchas veces se crea incertidumbre y desestabilización con informaciones que no son ciertas. Ezequiel Medrán nunca puso en duda su continuidad como técnico de Colón y así lo habló, claramente, con los dirigentes con los cuáles se reunió en el predio este lunes.

Si bien no le está encontrando la vuelta al equipo y de los cuatro partidos que dirigió solamente pudo lograr un empate, como local, ante Chacarita, acumulando ahora tres derrotas consecutivas, el mensaje a los dirigentes, por parte de Medrán, fue contundente: “Sigo hasta el final”.

Así también le expresaron los directivos sabaleros al mismo Medrán, con el que más allá de que los resultados no son favorables, existe una opinión positiva respecto de la manera en que se ha desenvuelto en este tiempo que lleva al frente del equipo.

El DT de Colón ratificó que seguirá “hasta el final”, pese a los malos resultados.

Es verdad que los resultados condicionan y que el fusible que salta es el entrenador, pero ni él (Medrán) ni los dirigentes pensaron en interrumpir el vínculo que es hasta el año que viene, aunque con cláusula de rescisión en diciembre de este año “ad referendum” de las elecciones y quienes lleguen a dirigir al club a partir de fin de año.

