“Complejo” partido el del domingo

Peverengo pide buen comportamiento ante el riesgo de que a Colón le quiten puntos

Más allá de que se ajustaron detalles del operativo policial, es clave que la gente asista al estadio de manera pacífica. “Si pasa algo, el único perjudicado será el mismo Colón”, dijo el responsable de la Seguridad.