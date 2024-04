Se juega este domingo y falta el horario

Brown de Adrogué: ¿la cancha más "jodida" que pisará Colón?

De los 38 equipos del ascenso, es el único que no logró ganar en 12 fechas y se está yendo al descenso. No hay tribunas detrás de los arcos y su capacidad no supera los 4.000 lugares. Un viaje al escenario que pisará Colón puntero.