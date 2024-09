Chaco For Ever quiere salvarse del descenso el sábado ante Colón

¿Chaco puede?...Colón también. El once de Chaco For Ever que perdió hace una rueda 1-0 en el Cementerio de los Elefantes. Ahora, el partido del sábado promete algo electrizante: el local, con Pancaldo, busca salvarse del descenso; el Sabalero de Osella quiere volver a ganar y meter un sprint final para ascender. Crédito: Manuel Fabatía