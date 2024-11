Cien días de soledad: Colón no vuelve a jugar hasta febrero 2025

No terminó un sueño sino una pesadilla. El doloroso final en el estadio Islas Malvinas de Floresta. Mientras Colón concentró dos noches en un hotel lujoso de Capital Federal, los jugadores de All Boys comieron con su familia y cada uno durmió en su casa. Como dijo el "Pulga" Rodríguez alguna vez: "La gloria no se compra". Crédito: Matías Nápoli