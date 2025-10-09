Tres hinchas de Colón suspendidos por dos años en todos los eventos deportivos

Tres hinchas de Colón fueron suspendidos con dos años sin la posibilidad de ingresar a cualquier tipo de evento deportivo dentro de Argentina.
Los hombres fueron sancionados por el Ministerio de Seguridad de la Nación en base a los incidentes del pasado 15 de septiembre.
El argumento del Ministerio de Seguridad de la Nación hace referencia a los incidentes del pasado 15 de septiembre, cuando un aproximado de 100 personas arribaron al predio 4 de Junio para manifestarse contra la comisión directiva y el plantel profesional de fútbol.
La medida se estableció este jueves 9 de octubre con la publicación de la Resolución 1178/2025 en el Boletín Oficial de Nación y con firma de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.
“Que, en relación con los hechos, se consigna que los mismos se originaron con la llegada de aproximadamente CIEN (100) individuos, quienes procedieron a colocar banderas en el portón de ingreso del predio, exigiendo hablar con los directivos del club. Acto seguido, comenzaron a arrojar bombas de estruendo hacia el interior de las instalaciones y otros elementos contundentes como piedras y envases vacíos de cerveza, intentando además derribar el portón de acceso”, detalla el texto oficial.
“Que ante tal accionar, el personal policial perteneciente a la División Infantería intervino conforme el protocolo correspondiente. Sin embargo, la violencia no cesó, sino que los agresores continuaron arrojando objetos contra los efectivos y contra los móviles policiales que arribaron en apoyo, provocando diversos daños materiales”, agrega el documento de Nación.
Los tres individuos fueron identificados como Ramiro Leonardo García, Maximiliano Gabriel Ortiz y Rubén Darío Balcaza, quienes sufren de la sanción desde este mismo jueves.
Estos nombres se suman a los 16 suspendidos a finales de agosto por los disturbios generados durante el partido ante Agropecuario en el intento de ingreso a la tribuna suspendida por los previos incidentes en el duelo ante Mitre de Santiago del Estero.
En julio, otros tres miembros de Los de Siempre habían recibido sanción, pero esto en el marco de la investigación por extorsiones en torno a la distribución de entradas oficiales para el show musical de La Renga.
