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Colón le gana 3-0 a Defensores de Belgrano en Buenos Aires: seguí el minuto a minuto

Rasmussen y Barrios definieron como delanteros en el área chica del Dragón y el Sabalero tenía una tranquila ventaja en el primer tiempo. En el arranque del complemento, Nacho Lago asistió con un centro perfecto a Marcioni.

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Colón vuelve a jugar de visitante frente a Defensores de Belgrano en el Estadio Juan Pasquale con la agenda ya en modo torneo: después del 0-0 ante Bolivar, el equipo de Ezequiel Medrán busca volver a meterse entre los punteros del torneo.

Seguí el minuto a minuto

16:52 / Sáb. 13.06.2026

19' ST: Cambios de Medrán

Salió Sarmiento, entró Muñoz.

16:36 / Sáb. 13.06.2026

3' ST: GOOOOOOOOOOOL DE COLÓN

Lago hizo un caño, metió el centro y Marcioni cabeceó perfecto al palo izquierdo del arquero de Defensores.

16:32 / Sáb. 13.06.2026

Arrancó el segundo tiempo

16:16 / Sáb. 13.06.2026

Terminó el primer tiempo

16:09 / Sáb. 13.06.2026

39' PT: Amarilla para Allende, segundo amonestado en Colón

15:51 / Sáb. 13.06.2026

21' PT: GOOOOOOOOOOOL DE COLÓN

Doblete central. Ahora fue el recién amonestado Pier Barrios, que también se encontró con la pelota a centímetros del arco del Dragón.

15:47 / Sáb. 13.06.2026

17' PT: El árbitro repartió amarillas

Para González en Defensores y para Barrios en Colón, que llegó a su quinta amarilla. El próximo sábado Medrán deberá buscar un reemplazante en la zaga sabalera.

15:46 / Sáb. 13.06.2026

16' PT: Budiño salvó a Colón

15:39 / Sáb. 13.06.2026

9' PT: GOOOOOOOL DE COLÓN

Rasmussen tuvo olfato goleador y encontró en el área chica la ventaja del Sabalero.

15:30 / Sáb. 13.06.2026

Arrancó el partido

15:19 / Sáb. 13.06.2026

Formaciones confirmadas

Defensores de Belgrano: 1- ALejandro Medina; 4- Brian Gómez, 2- Ian Pérez, 6- Nicolás Vaquier, 3- Alan Pérez; 5- Luis Jerez SIlva, 8- Ignacio Gutiérrez, 10- Leandro Ciccolini, 11- Patricio Moyano; Ezequiel Aguirre, 9- Enzo González. DT: César Vigevani.

Colón: 1- Matías Budiño; 4- Mauro Peinipil, 2- Pier Barrios, 6- Federico Rasmussen, 3- Leandro Allende; 8- Ignacio Antonio, 5- Federico Lértora; 11- Julián Marcioni, 7- Darío Sarmiento, 10- Ignacio Lago; 9- Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Árbitro: Juan Pafundi.

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