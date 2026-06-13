En Vivo Fecha 18

Colón le gana 3-0 a Defensores de Belgrano en Buenos Aires: seguí el minuto a minuto

Rasmussen y Barrios definieron como delanteros en el área chica del Dragón y el Sabalero tenía una tranquila ventaja en el primer tiempo. En el arranque del complemento, Nacho Lago asistió con un centro perfecto a Marcioni.