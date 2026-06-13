Colón vuelve a jugar de visitante frente a Defensores de Belgrano en el Estadio Juan Pasquale con la agenda ya en modo torneo: después del 0-0 ante Bolivar, el equipo de Ezequiel Medrán busca volver a meterse entre los punteros del torneo.
Colón le gana 3-0 a Defensores de Belgrano en Buenos Aires: seguí el minuto a minuto
Rasmussen y Barrios definieron como delanteros en el área chica del Dragón y el Sabalero tenía una tranquila ventaja en el primer tiempo. En el arranque del complemento, Nacho Lago asistió con un centro perfecto a Marcioni.
Seguí el minuto a minuto
3' ST: GOOOOOOOOOOOL DE COLÓN
Lago hizo un caño, metió el centro y Marcioni cabeceó perfecto al palo izquierdo del arquero de Defensores.
21' PT: GOOOOOOOOOOOL DE COLÓN
Doblete central. Ahora fue el recién amonestado Pier Barrios, que también se encontró con la pelota a centímetros del arco del Dragón.
17' PT: El árbitro repartió amarillas
Para González en Defensores y para Barrios en Colón, que llegó a su quinta amarilla. El próximo sábado Medrán deberá buscar un reemplazante en la zaga sabalera.
9' PT: GOOOOOOOL DE COLÓN
Rasmussen tuvo olfato goleador y encontró en el área chica la ventaja del Sabalero.
Formaciones confirmadas
Defensores de Belgrano: 1- ALejandro Medina; 4- Brian Gómez, 2- Ian Pérez, 6- Nicolás Vaquier, 3- Alan Pérez; 5- Luis Jerez SIlva, 8- Ignacio Gutiérrez, 10- Leandro Ciccolini, 11- Patricio Moyano; Ezequiel Aguirre, 9- Enzo González. DT: César Vigevani.
Colón: 1- Matías Budiño; 4- Mauro Peinipil, 2- Pier Barrios, 6- Federico Rasmussen, 3- Leandro Allende; 8- Ignacio Antonio, 5- Federico Lértora; 11- Julián Marcioni, 7- Darío Sarmiento, 10- Ignacio Lago; 9- Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Árbitro: Juan Pafundi.