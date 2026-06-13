Colón ganó este sábado por la tarde ante el Defensores de Belgrano por 3 a 0 en el marco de la fecha 18 de la zona A de la Primera Nacional.
Primera Nacional
Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Colón
El Sabalero ganó por 3 a 0 en Buenos Aires por la fecha 18 de la Zona A.
Colón-Defensores de Belgrano | Primera Nacional | Fecha 18.
El encuentro se disputó desde las 15:30 horas en el Estadio Juan Pasquale de la ciudad de Comodoro Rivadavia con transmisión de la señal de streaming oficial LPF Play.
Con este resultado, el equipo de Medrán se ubica en la 2° posición de la tabla de posiciones de la zona A con 29 puntos, 21 goles a favor y 13 goles en contra.
Cabe recordar que el primer puesto de cada zona brinda el pasaje a la final del torneo por el primer ascenso. El perdedor de este encuentro accede al Reducido, al cual ya clasifican del 2° al 8° de cada zona.
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