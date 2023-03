El paraguayo Jorge Daniel Benítez

Este "Conejo" sacó gol para Colón de la galera

De la mano de Pedro Aldave, viejo conocido del presidente José Néstor Vignatti, el "Conejo" rescindió en Platense y desembarcó en Colón. "Me pidió Gorosito que no baje tanto y me quede más adentro del área", explicó el paraguayo.