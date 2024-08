Seis cambios antes y cinco durante el juego

La "foto" de la crisis: De Paoli cambió ¡un equipo entero en Colón!

No aplicó el axioma de "técnico que debuta gana o al menos no pierde". Más allá de los errores que pudo cometer De Paoli, con este nivel no hay dibujo táctico que aguante. Este domingo, a las 20.30, recibe al puntero en Santa Fe.