Un ex sabalero que brilla en Deportivo

Totono Mansilla, los doce años en Madryn y el deseo de volver a Colón

"No me fui de Colón como me hubiese gustado irme", dice el marcador central que le tocó jugar nada menos que ante River en el Monumental con la rojinegra y que a principios de este año estuvo cerca de su anhelado retorno.