Habló el capitán

Sebastián Prediger: "Que nadie dude que dejaremos la vida por Colón hasta el final"

El experimentado volante sabalero señaló que "me juramenté, luego de lo que dije el otro día en Salta, no volver a brindar una sensación que no sea positiva". Sus declaraciones habían sido muy pesimistas y el capitán reflexionó que no es lo mejor para darle ánimo a sus compañeros.