De Paoli: "No me gusta cómo juega el equipo y los jugadores lo saben"

Rodolfo De Paoli y toda su energía para tratar de acomodar un equipo que no respondió en la cancha. Herrera iba a ser titular y ni siquiera fue al banco, Prediger se lesionó a los tres minutos, Forneris no estaba al ciento por ciento, sufrió una expulsión (la de Garrido) y le sancionaron un penal que no fue. Colón jugó mal, pero también le sigue pasando de todo. Foto: Ignacio Izaguirre.