La opinión del "Gringo" de este equipo

Mariano: "Colón no tiene temple, vinieron 30 tipos de afuera...¡No hay pertenencia!"

"Por lo que se ve desde afuera, las cosas no están bien en Colón", asegura el ex zaguero sabalero. "No es fácil ponerse esta camiseta, es el equipo más grande de la categoría y hasta ahora no lo demostró", asegura.